Экономика

«Дневной дозор»: Грозит ли крах псковской промышленности?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Грозит ли крах псковской промышленности?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

За последние годы промышленность, и не только в Псковской области, но и по всей России, демонстрировала хорошую динамику. Об этом говорит и официальная статистика. По данным правительства, с 2022 по 2024 год обрабатывающий сектор вырос на 18%, при этом в 2024 году прирост составил 8,5%. Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение, которое нарастило выпуск высокотехнологичной продукции почти на 20%.

Однако в текущем году динамика изменилась. По данным Росстата, за первые пять месяцев рост составил лишь 1,3% – это значительно ниже показателей прошлого года. Ожидания на весь год также указывают на замедление: прогнозируется увеличение объемов производства всего на 3%. В чем же причина резкого ухудшения «самочувствия» промышленного сектора?

Псковские заводы были востребованы даже после начала СВО. Некоторые предприятия работали в семидневном режиме, иногда в две смены. Заказы обеспечивали программы импортозамещения и военно-промышленного комплекса, что позволяло региональной промышленности уверенно держаться на плаву.

Но в последние недели от псковских промышленников поступает все больше тревожных сигналов. Многие отмечают отсутствие новых заказов, а перспективы на следующий год выглядят отнюдь не радужно. Некоторые компании уже вынуждены переходить на пятидневную, а иногда и на трехдневную рабочую неделю. Бизнес принимает решения о сокращении рабочих мест.

Смотрите также Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области

Грозит ли крах псковской промышленности? В чем причина сложных времен для производственного сектора Псковской области? Какие перспективы у псковских предприятий? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам и представителям псковской промышленности в программе «Дневной дозор».

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев сообщил о введении режима неполного рабочего времени на четырех промышленных предприятиях, который затронул 1864 сотрудника. Причиной таких мер стало снижение объемов производства. Он также рассказал, какая работа ведется правительством региона и центром занятости, чтобы сгладить ситуацию.

«В настоящее время режим неполного рабочего времени действует на четырех промышленных предприятиях, это затрагивает чуть более 1800 сотрудников. Основная причина – временное снижение объема заказов у этих предприятий. Кроме того, на двух предприятиях 36 человек находятся в простое. Для всех сотрудников, оказавшихся в такой ситуации, необходимую комплексную консультацию оказывает Центр занятости населения Псковской области. Если люди не готовы ждать восстановления полного рабочего дня, их временно трудоустраивают или помогают найти новую работу. Также центр готов предоставить услуги по профессиональному обучению и переподготовке».

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор региональных отделений Союза машиностроителей России и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский отмечает, что для некоторых предприятий переход на трехдневную рабочую неделю связан с сезонностью их нагрузки. Он также поделился своими прогнозами на перспективы окончания кризиса для промышленности в регионе.

«Ряд предприятий переходит на сокращенный рабочий день и неделю, и связано это со снижением объемов заказов. К сожалению, эта тенденция, если и не носит массового характера, то ощущается многими, в том числе в Псковской области. Считаю, что к этому привела высокая ключевая ставка. Инвестиционный климат находится на самом низком уровне, что касается как отдельных предприятий, так и всей экономики РФ. Строится меньше проектов, снижается развитие — а значит, и заказов для производителей становится меньше. Надеюсь, что текущее сокращение носит сезонный характер, и к весне ситуация улучшится. Однако кардинальные изменения наступят лишь тогда, когда заработают новые инвестиционные проекты в различных секторах экономики. Это и даст загрузку предприятиям, в том числе псковским».

Председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников рассказал о вызовах, с которыми сталкивается его производство. По словам руководителя, сегодня вопрос о прекращении работы предприятия не стоит. Более того, завод может работать даже с убытком в 60 миллионов рублей на протяжении от года до трех лет благодаря заложенной «подушке безопасности». Но на сегодняшний день у предприятия нет ни кредитов, ни долгов перед поставщиками, что позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

«2024 год для "Авара" был аномально успешным, как и для всей автокомпонентной и автомобильной отрасли России. Что мы видим в 2025 году? Февраль, март и апрель: выручка составляла 314, 300 и 308 миллионов рублей вместо запланированных 450 миллионов. При этом месяцы оставались прибыльными. Чтобы избежать введения неполной рабочей недели, мы с мая по август организовали "карусель отпусков". Эта мера обошлась предприятию в 70 миллионов рублей. Мы также снизили свою наценку и убедили сделать то же самое наших клиентов. Провели работу по снижению себестоимости – как за счет конструкций изделий, так и за счет технологий. Естественно, я как акционер отказался от квартальных дивидендов, и годовые дивиденды за прошлый год выплачиваться не будут. Это очевидная мера финансовой стабилизации. Для сравнения: чистая прибыль за девять месяцев прошлого года составляла 343 миллиона рублей, а сейчас – 35 миллионов. Падение на 90%. По итогам года, я ожидаю, что "Авар" покажет чистую прибыль в районе 8-10 миллионов. Для предприятия нашего масштаба это практически ноль. На сегодняшний день, в сентябре, октябре и ноябре оно работало в режиме трехдневной рабочей недели, а с декабря перейдет на четырехдневку. Мы предложили 100 сотрудникам увольнение по соглашению сторон с компенсацией в размере пяти средних зарплат. 85 человек согласились, и мы с ними полностью рассчитались. У "Авара" будет год без существенной прибыли, и это, конечно, отразится на занятости. Но я уверен, что такой год — первый и последний. Устойчивость компании по-прежнему велика, мы проходили через периоды и похуже».

Дмитрий Мельников, как представитель бизнес-сообщества Псковской области, руководитель реготделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», также оценил положение промышленных предприятий региона и страны в целом. По его словам, определенные трудности есть, но это не означает, что промышленный производственный сектор России находится в кризисной ситуации.

«Что касается промышленности в целом, то она, конечно, под давлением. Во-первых, из-за высоких ставок, у которых есть свои объективные причины. Во-вторых, из-за нарастающей конкуренции со стороны компаний дружественных стран. В-третьих, в таких секторах, как автопром, металлургия или угольная промышленность, у каждого есть свои сложности — будь то экспорт, конкуренция или изменение потребительских предпочтений. На мой взгляд, трудности в промышленности есть, но я бы не назвал их масштабными и не стал бы характеризовать ее словом "кризис"».

По мнению представителя южной промышленной столицы региона, генерального директора Великолукского кабельного завода Юрия Власюка, снижение объемов производства на некоторых промышленных предприятиях объясняется четырьмя причинами.

«Первое, самое главное, что я и мои коллеги видят — это высокая ключевая ставка. Вторая ситуация, которая накладывает отпечаток, это протекционизм. Мы много говорим об импортозамещении, на рынок поступает огромное количество товаров из Китая и других стран. Государственные механизмы не всегда эффективно с этим справляются. Китайского производителя активно поддерживает его государство: субсидирует экспорт, что позволяет ему выходить на новые рынки с товаром дешевле, чем у российского производителя на нашем же внутреннем рынке. Третья проблема - ограниченный доступ к современным технологиям. Безусловно, существуют фонды развития предпринимательства и инноваций, но далеко не все компании могут позволить себе новейшее оборудование за счет собственных средств. К сожалению, на уровне государства в целом еще не достаточно развиты механизмы, которые помогли бы бизнесу активно обновлять производственную базу и пользоваться передовыми мировыми достижениями, например, в станкостроении. Ну и не секрет, что многие компании, включая работающие с Минобороны, стали плохо платить. Сворачиваются госпрограммы МЧС, других ведомств по закупке техники, строительству школ и детских садов. Тот мощный бюджетный стимул, который был задан в 2022 году и благодаря которому в 2022-2023 годах активно велось строительство и развивалась инфраструктура, сейчас приостанавливается».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий поделился своим видением того, почему темпы промышленного роста не только у Псковской области, но в России в целом замедлились. Также он дал свои прогнозы для промышленного сектора на грядущий год.

«Я считаю, что это все упирается в пресловутую высокую учетную ставку. То есть, когда у вас кредит от 20%, при отсутствии реальной финансовой инфляции, работать с такими процентами просто невозможно. Идет резкое удорожание продукции, а если она становится дороже, спрос на нее значительно снизится. Выпущенную продукцию по такой цене просто не продать. В декабре 2024 года все еще было хорошо, но в начале 2025 года заказы упали в два раза. Такая ситуация случилась не только на нашем предприятии, а по всей России. То есть если у нас упали на 50% обороты, то можно предполагать, что у наших коллег и покупателей обороты просели не меньше чем на 30%. Для любого предприятия это катастрофа, потому что рентабельность работы лежит в районе 15−20%. Фактически, компания сейчас работает с ежемесячным убытком от 10% до 20% от оборота. Это очень серьезная и крайне плохая тенденция. Мы дожили до ноября, понеся значительные убытки, и при этом у нас нет никакого понимания, что будет в декабре и январе, когда добавятся длительные новогодние каникулы. Денег станет меньше, а заработную плату нужно будет платить в полном объеме. Я боюсь, что это может привести даже к задержкам выплат. Высокая ставка основательно подорвала экономику. Существует мнение, что предприятия должны работать на собственные средства, без кредитов. Но это полная ерунда. 80%, а то и больше компаний работают с заемными деньгами. По-другому в бизнесе не бывает».

Генеральный директор великолукского механического завода Петр Парамонов сообщил, что до декабря этого года его предприятие не сталкивалось с теми проблемами, которые он наблюдает на производстве сегодня. Тем не менее он не теряет оптимистичного настроя.

Фото: ООО «ВМЗ»

«Нехватка рабочих рук, высокая процентная ставка Центробанка, промышленность замерзает. До декабря прошлого года мы еще более-менее работали. Далее заказов становилось все меньше. Проблемы есть, и они несвойственные для нас. В конце концов, все это закончится. Когда-нибудь ставка Центробанка снизится. Надеемся, что в следующем году она упадет хотя бы до 10-12%. Это все равно высокий порог, но какая-то надежда появляется».

Директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова заявила, что не только у тяжелой промышленности есть сложности сегодня – предприятия легкой промышленности также сталкиваются с трудностями.

«Ситуация в легкой промышленности не очень хорошая. Мы, вместе со многими швейниками и учебными заведениями, входим в московское объединение Cоюза производителей одежды, и ситуация у всех одинаковая – нет заказов. Если у нас Москва всегда была "впереди планеты всей", то сегодня она у нас стоит на самом последнем месте по продажам. Оптовые покупатели или розница также очень серьезно упали. И такая ситуация, что из многих наших покупателей, у которых было порядка 30−50 магазинов, остается лишь малая часть. Как говорил когда-то Гайдар, "все из-за бугра привезем". Правильно, только мы везем и готовую продукцию чужую, и сырье чужое, а своего, к сожалению, почти не делаем. Промышленность сегодня проседает по полной программе. Наша точно».

Мнения наших собеседников традиционно разделились. Одни «капитаны бизнеса» согласны с тем, что ситуация сложная, отмечают резкое снижение заказов, некоторым приходится сокращать персонал и переходить на короткую, трехдневную рабочую неделю. Другие смотрят в будущее с оптимизмом и верят, что все трудности – от сезонности до неплатежей – преодолимы.

Кое-кто из ветеранов бизнеса это мнение коллег не разделят и вовсе настроен крайне пессимистически. А некоторые руководители предприятий, как например директор завода «ВелМаш» Сергей Сергиенков, и вовсе отказываются давать комментарии, так как ситуация совсем печальная. Представители власти не отрицают проблем, которые испытывают заводы, но в тревожный колокол звонить не спешат.

Александра Братчикова