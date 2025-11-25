Экономика

Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области

Режим неполного рабочего времени в настоящее время установлен для 1 864 работников на четырех предприятиях в Псковской области. Такие сведения предоставили по запросу Псковской Ленты Новостей в министерстве экономического развития региона.

«По состоянию на 18 ноября, в связи со снижением объема заказов режим неполного рабочего времени введен на четырех промышленных предприятиях для 1 864 сотрудников. В режиме простоя находятся два предприятия, количество сотрудников в режиме простоя составляет 36 человек», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что указанные меры введены в целях стабилизации ситуации на предприятиях и носят временный характер.

«В целях комплексной поддержки сотрудников предприятий Центром занятости населения в случае необходимости проводятся консультации высвобождаемых работников о мерах поддержки в сфере занятости, регистрации в целях поиска подходящей работы, организации временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что порядка 100 человек планировалось сократить на заводе «АВАР» в Пскове, 85 из них согласились уйти по соглашению сторон с выплатой пяти месячных зарплат. В сентябре, октябре и ноябре на заводе была введена трехдневная рабочая неделя, с декабря будет четырехдневная.