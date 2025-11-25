Экономика

Назван самый популярный в РФ кофейный напиток

Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили аналитики «Атол».

«В 2025 году наиболее востребованным кофейным напитком в российских регионах является капучино — на него пришлось 36% покупок», - подсчитали аналитики, изучив данные продаж.

Вторую позицию занял латте (22%), а тройку самым популярных кофейных напитков замкнул американо, доля которого составила 19%.

Также пользуются спросом у россиян раф и эспрессо - их выбирают 14% и 4% россиян соответственно, пишет РИА Новости.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.