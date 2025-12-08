Экономика

Бюджетное послание губернатора и второе чтение бюджета на 2026 год пройдут 18 декабря

Второе чтение проекта бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов состоится, как и планировалось ранее, 18 декабря. Совет Собрания под руководством председателя Александра Котова назначил на этот день очередную, 50-ю по счету, сессию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Традиционно рассмотрению бюджета во втором чтении будет предшествовать бюджетное послание к депутатам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В связи с этим Совет Собрания принял решение отказаться от включения в повестку дня «парламентского часа» и 10-минутных выступлений представителей парламентских фракций.

В преддверии сессии расходную часть бюджета — постатейное утверждение расходов и предполагает второе чтение — детально проработает согласительная комиссия. На первом ее заседании были обсуждены предложения глав муниципальных образований и прокуратуры. На втором заседании планируется изучить предложения депутатов и фракций политических партий, представленных в Собрании. До этого у каждой из них будет возможность задать свои вопросы главе региона на традиционных встречах с фракциями, предваряющих второе чтение.

«Затем согласительная комиссия подведет итоги этой работы и подготовит обобщенную таблицу поправок к заседанию комитета по бюджету, финансам и налоговой политике», — обозначил процедуру вице-спикер, сопредседатель согласительной комиссии Александр Братчиков.

В целом 50-я сессия областного Собрания обещает быть насыщенной. Депутаты рассмотрят 23 вопроса. Помимо проекта бюджета на предстоящий трехлетний период, ожидается корректировка параметров текущего года. Среди внесенных в Собрание законопроектов — и законодательные инициативы, авторами которых стали сами депутаты. Одна из них — проект закона «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» — призвана навести порядок с одноимёнными населёнными пунктами.