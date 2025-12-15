Экономика

Обрабатывающие производства Псковской области сохраняют рост

Обрабатывающие производства региона продолжают демонстрировать положительные показатели даже несмотря на экономические трудности, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе послания губернатор уделил особое внимание участию региона в федеральных программах по развитию промышленности и помощи предприятиям в вопросе модернизации.

«На фоне высокой "базы" 2024-го года, замедления экономики и снижения заказов по направлению машиностроения, наши обрабатывающие производства всё равно показывают в этом году индекс выше 100%», - отметил глава региона.

По словам губернатора, общая задача власти заключается в поддержании позитивной динамики предприятий. Для этого общий объем бюджета поддержки промышленных компаний в 2026 году будет увеличен до 259 млн рублей, что в 3,3 раза больше чем в текущем году.

«Эта сумма включает субсидии на новое оборудование, средства на обеспечение льготных займов, мероприятия профильных нацпроектов», - уточнил губернатор.

Кроме этого, регион получили субсидию в размере 350 млн рублей на вторую очередь промышленного технопарка «Электрополис» в Великих Луках. Реализация проекта позволит разместить 12 резидентов и достичь выручки более 3,3 млрд рублей.