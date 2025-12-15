Экономика

Бюджет Псковской области на 2026 год и плановый период приняли в трёх чтениях

Утверждён областной бюджет на 2026 год. Главный финансовый документ региона поддержал 21 депутат, четыре человека от фракций КПРФ и «Яблоко» воздержались, проголосовавших против не было. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов» был принят на декабрьской сессии Собрания депутатов сразу в трёх чтениях. Необходимость повторного рассмотрения законопроекта в первом чтении возникла из-за увеличения доходной части за счёт федеральных средств: по сравнению с первоначальным вариантом доходы выросли на 865 млн рублей и составили 69 млрд 108 млн 631 тыс. рублей, а расходы — 71 млрд 821 млн 867 тыс. рублей.

Дополнительно поступившие средства направят на реализацию программ формирования современной городской среды, обновление общественного транспорта, ремонт дорог и поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса.

На этапе второго чтения увеличили расходы на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы — на эти цели зарезервировано 2,3 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено 100 млн рублей на индексацию социальных выплат, учтены дополнительные средства на обеспечение жильём детей-сирот, а также меры поддержки медицинских и педагогических работников. В целом на реализацию социальных законов в областном бюджете выделено 2,6 млрд рублей. До 230 млн рублей увеличен объём субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив.

Доходы бюджетов муниципальных образований по сравнению с текущим годом выросли почти на миллиард и в 2026 году составят более 25 млрд рублей.

Важная характеристика принятого бюджета — планомерное снижение долговой нагрузки. Псковская область получила возможность списать две трети бюджетных кредитов на общую сумму 11 млрд 768,7 млн рублей.