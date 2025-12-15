Александр Котов: Итоговые цифры бюджета будут зависеть от нашей совместной работы

Итоговые цифры бюджета Псковской области на 2026 год будут зависеть от совместной работы властей, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на 50-й сессии 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Те цифры, которые есть – это результат нашей совместной работы. Все слова, которые прозвучали в поддержку закона о бюджете, в равной степени относятся ко всем членам большой команды, которая делает все в рамках своих полномочий. При этом хочу сказать, что те немногочисленные критические замечания, которые прозвучали, также можно отнести к членам всей большой команды. Нам есть, над чем работать», - подчеркнул Александр Котов.
Спикер парламента напомнил, что фиксируется рост налоговых и неналоговых доходов региона, но этот факт сам по себе не говорит о том, что будут выполнены все статьи бюджета.
«Не надо тешить себя иллюзиями. Нам бы хотелось, чтобы экономика развивалась быстрее, но тем не менее факт остается фактом. Совокупный объем доходов и расходов прогнозируется выше, чем в текущем году. Это не говорит о том, что те плановые цифры будут выполнены. Это говорит о том, что нам нужно постараться, чтобы были выполнены все статьи. Губернатор коротко отразил проблемные направления, и нам надо думать над этим, все эти проблемы в течение следующего года решать», - призвал председатель областного Собрания.
Александр Котов поблагодарил за работу губернатора Михаила Ведерникова и правительство Псковской области.
«Хочу подчеркнуть то, с чего я начинал. Цифры будут зависеть от того, насколько конструктивно мы сможем работать все вместе в течение года. Спасибо всем за работу», - заключил спикер регионального парламента.