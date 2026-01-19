 
Экономика

Свыше трети псковичей обдумывают смену профессии в 2026 году — аналитики

35% псковичей точно рассматривают возможность кардинальной смены профессии или сферы деятельности в 2026 году. Еще 44% склоняются к такому решению. Только 3% однозначно не хотят ничего менять в новом году, следует из результатов исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. 

Желание сменить профессию имеет выраженную возрастную динамику. Наиболее решительно настроена молодежь: среди жителей Псковской области 18–24 лет более половины (52%) точно планируют уйти в новую сферу. В группе 25–34 лет эта доля составляет 36%, а среди работников 35–44 лет — 33%. Уверенность в необходимости перемен сохраняется и в более старших возрастных группах: 31% респондентов 45–54 лет и 31% соискателей от 55 лет также твердо намерены освоить новую профессию или перейти в новую сферу.

Наиболее привлекательными направлениями для профессионального перехода псковичи считают продажи (11%), собственный бизнес или самозанятость (9%), высший и средний менеджмент (9%), а также сферу безопасности (7%). Далее следуют рабочие специальности, административная работа, строительство и недвижимость, информационные технологии, автомобильный бизнес, а также искусство, развлечения и массмедиа — по 6% каждое направление.

