ФАС инициировала проверку крупнейших производителей овощной продукции

Федеральная антимонопольная служба запустила масштабное исследование ценовой ситуации на рынке овощей защищённого грунта, сообщили в официальном Telegram-канале ФАС России.

Ведомство направило запросы ведущим производителям отрасли с требованием предоставить развёрнутую информацию о своей деятельности.

Компании‑лидеры рынка, включая группы «РОСТ», «ЭКО‑культура», «Горкунов», а также «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Моё лето», должны отчитаться перед ФАС по ключевым показателям работы. Службе необходимы данные об объёмах производства и реализации продукции, структуре себестоимости, оптово‑отпускных ценах, рентабельности продаж и особенностях системы сбыта.

По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.