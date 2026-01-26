«Дневной дозор»: ежегодная индексация зарплаты в бизнесе — «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «В Госдуму вносят законопроект о ежегодной индексации зарплаты в коммерческом секторе – "за" и "против". Не потопит ли это бизнес?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В Госдуму внесён законопроект о ежегодной индексации зарплаты работников коммерческого сектора. Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующая редакция этой статьи предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты для сохранения её покупательной способности на уровне официально установленной инфляции. Однако сроки и периодичность индексации сегодня законодательно не установлены.

По мнению авторов законопроекта, изменения создадут предсказуемый механизм повышения оплаты труда, снизят количество трудовых споров и сформируют единообразную правоприменительную практику.

В госсекторе всем учителям, врачам и другим госслужащим зарплата индексируется ежегодно, как раз на уровень официальной инфляции. На сегодняшний день в коммерческом секторе решение о том, индексировать или не индексировать зарплату, остается на усмотрение работодателя. Поправки, предложенные депутатами Госдумы, направлены на то, чтобы обязать работодателей и в коммерческом секторе повышать зарплаты на размер официальной инфляции. С одной стороны, инициатива хорошая. Что плохого в том, чтобы люди получали больше денег? Это позволит сохранить их покупательную способность. Но как это отразится на предпринимателях? Не станет ли эта инициатива еще одним гвоздем в гроб бизнеса, который и так столкнулся с ростом налогов и прочих платежей?

По мнению противников инициативы, многие работодатели коммерческой сферы начнут платить зарплаты своим сотрудникам вчерную. По их мнению, нельзя исключать вариант того, что дополнительные издержки бизнеса работодатель попытается переложить на потребителей своих товаров и услуг. Цены будут увеличены в разы, что вызовет рост инфляции, и таким образом получится замкнутый круг. Да и вообще, у каждого ларька нельзя поставить специалиста из Трудовой инспекции и налоговой. Кто будет контролировать индексацию зарплат сотрудников коммерческих предприятий?

В сегодняшней программе мы решили узнать у представителей бизнеса, предпринимателей и наших экспертов их отношение к данной инициативе. Не обернется ли она крахом для бизнеса? Кто и как будет контролировать повышение или отсутствие индексации? Давайте искать ответы на эти вопросы вместе в программе «Дневной дозор».

Депутату Госдумы от Псковской области, куратору регионального отделения Союза машиностроителей России и руководителю регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Козловскому данная инициатива не пришлась по душе, и он объяснил, почему. Парламентарий убежден, что принуждать бизнес к повышению зарплат не нужно. Александр Козловский считает, что сегодня коммерческие предприятия работают в конкурентном поле, в том числе на рынке труда, и регулировать вопросы, подобные индексации зарплат сотрудников, они должны самостоятельно.

«К подобного рода инициативам я отношусь негативно, и это не связано с тем, что я против повышения зарплат. Людям нужно повышать зарплату, если есть доходная часть. Я считаю, что здесь есть ещё один негативный момент — это излишнее регулирование работы частных компаний. Тогда чем эта компания будет отличаться от государственной? В таком случае нужно будет планировать и решать все остальные вопросы за них. Я считаю, что зарплаты повышаются, исходя из возможностей. Сегодня такие возможности есть, и компании могут повысить заработную плату на 20%, на 30%. В следующем году может произойти определённый спад, и зарплаты не повысятся. Но за счёт того, что в предыдущие периоды произошло достаточное повышение, в принципе, компания остаётся конкурентоспособной. Поэтому, мне кажется, вопрос в большей степени касается того, что излишнее регулирование работы бизнеса — это всегда негатив. Бизнес сам должен нести ответственность и быть конкурентоспособным на рынке труда, регулировать свои заработные платы. Иначе мы можем вернуться к тому времени, когда бизнес не сможет работать, и вместо того, чтобы делать добро людям, произойдёт обратное. Мы говорим, что повышение заработной платы — это благо для людей, но на самом деле фирмы просто начнут закрываться, и люди останутся без работы. И тогда зарплата вообще не будет выплачиваться — ни большая, ни маленькая, ни средняя, никакая».

Председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников рассказал, почему считает, что перед тем как принимать данный законопроект, сперва стоит проиндексировать МРОТ. Он также уверен в том, что в случае принятия законопроекта о ежегодной индексации зарплат у работодателей, желающих уклониться от новых обязательств, сделать это просто не получится. Как не получится и у бизнеса переложить свои возросшие расходы на плечи потребителей, увеличив стоимость товаров. Руководитель регионального отделения «Деловой России» считает, что работодатели, скорее, будут вынуждены снижать рентабельность и оптимизировать расходы, какими бы болезненными эти методы ни были.

«На мой взгляд, здесь нужно отталкиваться от МРОТ и условно обозначить его как отправную точку, ежегодно индексируя как в государственном, так и в частном секторе. Поскольку все мы понимаем, что некоторые отрасли находятся на пике, в них зарплаты значительно выше МРОТ, а в других, наоборот, в условиях падения зарплаты снижаются, необходима единая отправная точка для всех секторов и регионов. Думаю, возможны разные корректировки. Например, повышение в частном секторе может быть на несколько процентов ниже, чем в государственном. Почему? С одной стороны, это даст бизнесу некую фору, с другой стороны, зарплаты в государственном секторе будут постепенно повышаться, и относительно частного они будут расти быстрее, что будет способствовать большему притоку специалистов в государственный сектор. Что касается "серых" и "черных" зарплат, то места и отрасли, где сосредоточены потоки таких денежных средств в большом объёме, известны налоговым органам, и работа в этом направлении ведётся. Просто, как мне представляется, задача в первую очередь состоит в том, чтобы разобраться с крупными целями и неплательщиками. При том же объёме работ они, естественно, обеспечат большую наполняемость бюджета за счёт больших начислений. Я не юрист и в налоговой службе не работал, но, насколько мне известно, есть уже опробованный механизм, применяемый к госслужащим, и существует тенденция к предложению увеличить сроки исковой давности по налоговым преступлениям до предельного срока, который у нас составляет десять лет. Есть механизм оценки доходов от имущества. Соответственно, в первую очередь будут сверяться данные крупных предпринимателей с их имуществом, и им будут доначисляться налоги. Поэтому не думаю, что будут оставаться какие-то действующие механизмы уклонения от уплаты налогов. Я считаю, что декларировать миллион рублей в год и при этом ездить на новом "Гелендвагене" у предпринимателей не получится».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что обязательная ежегодная индексация зарплат сотрудников негативно скажется на бизнесе. По его словам, у госсектора есть стабильный источник получения доходов, например, за счет налоговых поступлений или заимствования средств на денежном рынке для покрытия дефицита. Коммерческие предприятия не могут похвастаться подобным, особенно в этом году, когда бизнес находится в состоянии кризиса и полного отсутствия уверенности в завтрашнем дне.

«Сейчас достаточно выжидающая позиция относительно того, как будет работать новая налоговая система с учётом принятых поправок. В условиях близкого к стагнации экономического состояния всё это выглядит достаточно проблематично. Уверен, что время для принятия подобных решений выбрано совершенно неправильно. Более того, этот год — год серьёзных выборов в Государственную Думу Российской Федерации, и бизнес в данном случае имеет достаточные, скажем так, веские аргументы для понимания действий чиновников, которые, предлагая неплохую идею, совершенно не ориентированы на реалии сегодняшнего дня. Соответствующее отношение, видимо, будет проявлено, насколько я понимаю. Я считаю, что такие вопросы всегда нужно оставлять на усмотрение самого бизнеса, потому что никто из предпринимателей не является врагом своему коллективу. Все заинтересованы в том, чтобы в конкурентной борьбе за кадры их удерживать. Это зависит от прибыли, покупательского спроса, наличия заказов и многих других факторов. Это и есть процесс естественной конкуренции. Сложно, когда государство в рамках реального бизнеса принуждает не просто индексировать, а в обязательном порядке применять индексацию, не учитывая реальные возможности бизнеса, которые у всех разные. Поэтому я считаю, что ситуацию нужно оставить такой, какой она была».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий не находит в законопроекте об обязательной ежегодной индексации зарплат работникам коммерческого сектора ничего хорошего. По его мнению, если законопроект будет принят, пострадают как бизнес, так и потребители товаров и услуг.

«Что касается предпринимателей, это несусветная дичь. Дикая инициатива. Я думаю, что такой закон всё-таки не примут, потому что дальше катиться некуда. Дело в том, что бизнес не является эмитентом денег. Бизнес деньги не выпускает, он их зарабатывает. Здесь две существенные разницы: имитировать или выпускать деньги и зарабатывать деньги — две большие разницы. Если вдруг такой закон примут, то всё будет очень просто. Государство обяжет нас индексировать заработную плату на какие-то проценты. Но мы не являемся эмитентами денег. Это приведёт к увеличению стоимости продукции, как следствие — будет расти инфляция в стране. Например, если установят увеличение в 5%, то это в итоге даст лишь 2,5% удорожания товара. И, как вы думаете, кто за этот товар будет платить? Народ, потребители, те же самые чиновники. В результате товары будут с каждым годом стоить всё дороже, будет раскручиваться инфляция. За все эти глупые инициативы ответит народ своим собственным кошельком. У предпринимателей заработная плата определяется рынком. Я не назначаю зарплату своим работникам. Я смотрю на Avito, общаюсь с людьми, и если кто-то чувствует, что ему платят недостаточно, а его труд стоит дороже в этом году, они могут перейти работать в другую компанию. То есть рынок сам регулирует отношения между работодателем и работником, без всякого вмешательства депутатов, и самостоятельно индексирует заработную плату. Может, это принесёт какую-то пользу на два-три месяца, но, по большому счёту, заработная плата в прошлом году, вероятно, увеличилась процентов на 20 — и это произошло без участия депутатов, без звонков сверху, просто само собой».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк не стал делать поспешных выводов относительно данного законопроекта. По его мнению, пока «правила игры» непонятны, что мешает ему сформулировать оценку «за» или «против», но мыслями об обязательной индексации зарплат он всё же поделился.

«Нужно дождаться результатов, поскольку первое чтение — это только начало, далее будут второе, третье чтения и возможные поправки. Пока, к сожалению, нет общего мнения, так как еще нет чётких правил. Какое будет повышение зарплаты? Будет ли оно не менее уровня официальной инфляции, или же индексация будет производиться каким-то иным образом? То есть пока механизм не очень понятен. В целом, я хочу сказать, что, по большому счёту, бизнес сталкивается с проблемами с кадрами, которые есть в городе Великие Луки, и это объективная реальность. Особенно это касается узкоспециализированных специалистов. Предприятия различных форм собственности стараются максимально поддерживать коллектив, чтобы люди не уходили и оставались на работе, поскольку смена персонала — это всегда тяжело, требуется обучение и адаптация. Поэтому мы стараемся увеличивать зарплаты, и в реальном бизнесе они, как правило, выше среднего уровня по области. В первую очередь, чтобы высказать какое-то мнение и поделиться, нужно увидеть правила игры, которые будут установлены. В целом мы стараемся повышать зарплаты: где-то на 10%, где-то на 12% в какой-то год. Это зависит, конечно, от прибыли и загруженности предприятия. Обязывать предприятия увеличивать зарплаты — возможно, это правильно, но есть риск, что некоторые уйдут в "чёрную" зону. Тем не менее мы уже не живём в девяностых, сейчас все доходы и расходы просвечиваются. Работать всерую — это слишком опасно; налоговые службы сразу реагируют, если вы платите минималку, могут прийти и проверить. Поэтому я не думаю, что выход в "серую" зону — это какое-то решение. Это может привести только к ещё большим проблемам, вплоть до штрафов и угрозы остановки предприятия контролирующими органами».

Депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин придерживается мнения о том, что принятие такого законопроекта негативно отразится на бизнесе, в частности на малом и среднем. Также он поделился размышлениями о возможном росте цен на товары и услуги, вызванном ежегодной индексацией зарплат.

«По сути, это дополнительная нагрузка для бизнеса. Бизнес, как правило, достаточно нормальный, малые и средние предприятия всё же организуются. Понятно, что люди не всегда стабильны, но не стоит говорить, что они не будут пытаться справляться с этой нагрузкой. Люди будут искать возможности, чтобы как-то избежать этих дополнительных обязательств, связанных с нагрузкой. Это может проявляться в снижении зарплат и так далее. У нас сейчас есть механизм, связанный с минимальной заработной платой. Формально МРОТ у нас повышается, то есть, в целом, ситуация улучшается. Однако если компенсация будет составлять 5-10%, то не более того, как будет требоваться, потому что если бы была возможность, люди бы организовались и выплачивали бы достойные зарплаты, если у них есть на это доходы. Как я отношусь к этому? Как к очередному вызову. Ситуация будет сложной, и люди будут из неё выходить. Если не получится, значит, это станет ещё одной проблемой для бизнеса. То, что цены будут повышаться, — неизбежно. Хорошо это или плохо, зависит от наличия конкуренции: если она есть, то цены, наоборот, могут снижаться. Если конкуренции не будет, кто-то будет устанавливать высокие цены на свою продукцию. В таком случае цены будут расти. Идея, безусловно, хорошая. С точки зрения правильной реализации, она может показать результаты. Однако мне кажется, что в сегодняшних реалиях, особенно с учетом повышения налогов, это создаст дополнительную нагрузку на бизнес. Бизнес либо закрывается, либо, в конечном итоге, выживает. На данном этапе, в целом, ситуация выглядит именно так. По поводу контроля этого процесса давайте разберёмся так. Сейчас всё движется в сторону цифровизации, и, я думаю, в течение ближайших трёх-пяти лет у нас станет всё более прозрачно, особенно с точки зрения бизнеса. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, это может существенно сократить количество предпринимателей, которые будут работать в этом направлении, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, где многие занимаются самозанятостью и работают на себя. Что касается крупного и среднего бизнеса, они как-то справятся с этими изменениями. Малым предпринимателям, особенно тем, у кого всего пять-десять сотрудников и кто не может позволить себе нанять лишнего бухгалтера, будет значительно сложнее. Как только в штате появляется больше пяти–десяти человек, сразу начинается необходимость в бухгалтере по заработной плате, который будет отслеживать все аспекты. Это потребует дополнительных затрат, которые в итоге лягут на плечи предпринимателей. Средняя стоимость услуг бухгалтера начинается от 30 тысяч, и это ещё не предел. Поэтому цены, как следствие, будут расти. Возможно, будут попытки среди мелких предпринимателей уклоняться от этих обязательств, занимаясь самозанятостью и так далее. В общем, пока у меня не слишком оптимистичное мнение по этому вопросу».

Советнику-консультанту председателя Псковского облсовпрофа Надежде Партхаль причины появления такой законодательной инициативы понятны. По её словам, в вопросе индексации зарплат в коммерческой сфере действительно существует много подводных камней. В её практике, например, встречались такие трудовые договоры, в которых, если и предусмотрена индексация, то сроки её превышают год, а процент указан минимальный, порядка 2–3%, что, естественно, неприемлемо. В целом она считает законопроект о ежегодной индексации зарплат полезным. На её взгляд, минусов или неприятных сюрпризов ни для работников, ни для работодателей в случае его принятия ожидать не стоит.

«Естественно, что у нас группа депутатов Государственной Думы решила улучшить положение работников и внести в статью 134 федерального закона дополнение о том, что индексация заработной платы должна производиться не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Однако я хочу обратить внимание на то, что в первом предложении речь идёт об указании, что индексация должна проводиться на основе роста потребительских цен на товары и услуги, а здесь появляется формулировка "не ниже уровня инфляции". Хочу сказать, что эти понятия различны. Индекс потребительских цен и инфляция — это разные вещи, поскольку инфляция включает в себя и индексы цен производителей на товары и услуги, и индекс потребительских цен, а также другие показатели. Поэтому эти термины несколько отличаются. Однако законодатели решили установить уровень индексации на уровне не ниже инфляции. Можно сказать, что здесь есть определённые нюансы. С одной стороны, это положительно, поскольку работники должны получать заработную плату больше. Растут цены на товары и услуги, и, естественно, покупательский спрос падает. Увеличение заработной платы — это хорошо. Однако будут ли какие-то подводные камни? Я думаю, что значительного ухудшения в связи с тем, что работодатели должны будут увеличивать заработную плату, скорее всего, не произойдёт».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов, представителей бизнеса и промышленных предприятий, а также профсоюзов о законопроекте индексации зарплат в частных организациях традиционно разделились. По мнению некоторых собеседников, негативные последствия от принятия такого законопроекта маловероятны, и стабильное повышение зарплат сотрудникам коммерческих компаний поможет сохранить покупательскую способность граждан, что позитивно скажется на экономике. Однако большая часть наших комментаторов видит в этом законопроекте минусов намного больше, чем плюсов, особенно для бизнеса. По их мнению, в тех кризисных условиях, в которых сейчас находятся российские предприниматели, принятие такой инициативы может действительно стать последним гвоздем, вбитым государством в крышку гроба частного сектора экономики.

Александра Братчикова