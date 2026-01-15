Юрий Бурлин: Псковский бизнес переходит в режим выживания

Бизнес в Псковской области, направленный на внутренний рынок, в ближайшее время будет находиться в режиме выживания из-за увеличения ставки НДС и, как следствие, увеличения инфляции. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Юрий Бурлин.

«Всё это причины и следствия. Сейчас пошла обратная связь от МСП (малое и среднее предпринимательство – прим. ред.), увеличилось количество платежей, которые они должны будут платить в следующие периоды, и люди буквально в оперативном режиме решают: либо пересобирать бизнес, либо закрывать его. В сегодняшних условиях не у каждого есть большой запас средств, чтобы платить эти налоги. Как следствие, будут повышаться ценники на все. Проблема рынка в другом – покупать некому пока. Для нашей области это большой вызов, потому что мы не очень богатый регион, это будет достаточно серьезный удар. Возможно, что кто-то уйдет с рынка, освободит нишу», – сказал Юрий Бурлин, комментируя налоговые изменения начала 2026 года.

По его словам, больше всех пострадает туристическая отрасль. Псковичи не владеют большим объемом финансов, чтобы регулярно ходить, например, в рестораны.

«У нас в области пострадает в основном HoReCa (Hotel (отель), Restaurant (ресторан), Café (кафе) или Catering (кейтеринг) – прим. ред.), потому что, по сути, у нас мало людей, которые могут платить за хороший ресторан и все остальное. Это, в основном, туризм, а туризм — это либо лето, либо массовые праздники. Наш внутренний потребитель не готов к подобным тратам. У нас люди предпочитают покушать дома, а не в кафе. Везде, где потребитель внутренний, для всех будет проблема. Если потребитель внешний, например, работает на внешний рынок, то есть на рынок Санкт-Петербурга, на Москву, то для них всё пока не очень страшно», – добавил депутат.

Он отметил, что людей в условиях турбулентности экономики останавливает от вкладывания в развитие бизнеса высокая ключевая ставка Центробанка.

«Всё будет зависеть от ключевой ставки. Народ сейчас боится вкладываться, потому что пока такая турбулентность и нестабильность, никто не понимает, сколько эта история еще продлится. Поэтому пока все ужимаются, что домохозяйки, что предприниматели. На региональном рынке люди пока выживают. Цены везде увеличиваются, а потребительская возможность у населения пока не увеличивается. Безрадостная обстановка», – заключил Юрий Бурлин.

Напомним, НДС увеличился с 20% до 22% с 1 января 2026 года.

19 декабря Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.