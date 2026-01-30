«Дневной дозор»: Есть ли шанс, что российская экономика переориентируется с торговли сырьем на производство?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли шанс, что российская экономика переориентируется с торговли сырьем на производство?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На протяжении последних десятилетий высокопоставленные российские чиновники твердят мантру о необходимости снять экономику России и госбюджет с «углеводородной иглы». Стоит напомнить, что наша страна входила в число мировых лидеров по добыче нефти, занимая 2-3 место, конкурируя с Саудовской Аравией и США. В начале 2000-х годов, когда цены на «черное золото» выросли, в России произошел экономический подъем. В результате мы вышли на ведущие позиции в мире среди продавцов сырья. В «тучные годы» высокие доходы от продажи углеводородов позволили запустить множество масштабных социальных проектов и вложить огромные средства в реконструкцию инфраструктуры. При этом многие экономисты на протяжении последней четверти века говорили об опасности этого перекоса в российской экономике, ведь она на 80% является сырьевой. По мнению экспертов, путь, при котором мы поставляем всему миру сырье, а потом приобретаем конечный продукт, ведет в тупик.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что наша экономика должна сокращать сырьевой сектор и развивать собственное производство. По его словам, «Россия утратит свою конкурентоспособность, а за ней — и суверенитет, если не станет заниматься развитием собственных производственных отраслей». Тем не менее собственные «Йотафоны» и «ёМобили» так и не смогли вытеснить с российского рынка «Айфоны» и продукцию иностранного автопрома. В результате, когда по России в 2014 году ударили первые санкции, только тогда начали не только говорить о необходимости импортозамещения, но появились его первые приметы. И если в сельском хозяйстве стратегия на импортозамещение в продовольственном секторе сработала, то во всех остальных производственных отраслях прорыва не произошло. Второй санкционный удар 2022 года был направлен на то, чтобы разными способами препятствовать России в продаже сырья. Сегодня из-за проблем с реализацией газа, нефти, угля и других полезных ископаемых бюджет страны испытывает дефицит, а российская экономика вступила в стагнацию.

Есть ли шанс, что наша экономика переориентируется с торговли сырьем на производство? Что для этого нужно? Что мешает развивать пресловутое импортозамещение — собственное производство современных товаров? Эти вопросы мы зададим представителям реального сектора экономики и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский отмечает, что действительно, довольно длительное время развитию отечественного производства придавали мало значения, из-за чего многие отрасли нашей экономики на 60-70% зависели от импорта. Однако, по его словам, сегодня ситуация меняется, все больше внимания уделяется развитию импортозамещения, и как раз накануне судьба легкой промышленности нашей страны обсуждалась на парламентских слушаниях в Государственной Думе. Как положительный пример развития импортозамещения в РФ Александр Козловский привел в пример сельскохозяйственный сектор, а также рассказал о дальнейших планах на развитие отечественного производства.

«Мы проводили парламентские слушания, Вячеслав Викторович Володин (председатель Государственной Думы — ред.) их инициировал, и наш комитет по промышленности и торговле был организатором этих слушаний. Мероприятие касалось развития лёгкой промышленности, которая на сегодняшний день, по разным оценкам, от 60 до 80% зависит от импорта. И, конечно, в этом плане мы должны себя тоже обеспечить. Задумались, к сожалению, об этом, когда столкнулись с проблемами, выполняя даже определённые задачи специальной военной операции. Поэтому сегодня благодаря таким инициативам особое внимание будет уделено лёгкой промышленности. В ближайшие десятилетия мы должны стремиться к тому, чтобы производить хотя бы 50% продукции лёгкой промышленности самостоятельно. Это наш ориентир на будущее. Этим необходимо заниматься. Вспомним, как развивалось наше сельское хозяйство. Ещё полтора десятилетия назад мы мало что производили самостоятельно и сильно зависели от импорта. Примерно 60% продукции поступало из-за границы. На сегодняшний день мы достигли продуктового суверенитета и уже сами обеспечиваем себя и зерном, и хлебом, и мясом, и маслом, и растительным маслом, да и по некоторым другим позициям мы, наверное, на 85–90% обеспечиваем себя сами. Многую продукцию мы поставляем за рубеж как экспорт и зарабатываем на этом неплохие деньги. Для этого у нас есть главный ресурс — земля, поэтому, грамотно ее используя, мы привели своё сельское хозяйство в порядок. На сегодняшний день это одна из тех отраслей, которая активно развивается. И, конечно, мы должны заниматься наукой, потому что при развитии многих отраслей без науки никуда. Научно-исследовательские институты необходимо развивать. Мы потеряли достаточно много в девяностые годы, поэтому сейчас необходимо заниматься развитием».

Председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников рассказал, в чем, на его взгляд, заключается проблема российского рынка, а также о том, почему не все секторы экономики демонстрируют такие успехи в импортозамещении, которых добились сельское хозяйство и производство продовольствия. Также Дмитрий Мельников поделился своими мыслями о нынешней ситуации с санкционным давлением и о том, в чем, по его мнению, была допущена ошибка в том секторе экономики, который представляет он.

«Проблема российского рынка — в маленькой ёмкости. У нас не так много населения, поэтому и правительство, и отдельные корпорации активно ищут партнёров среди стран с большим количеством населения, чтобы продавать продукцию, в том числе, и там. Это проблема всех стран с относительно небольшим населением. Чем больше людей внутри страны, тем больше рынок сбыта для всех внутренних производителей. Два сектора, которые достигли больших успехов, это сельское хозяйство и продовольствие. Секрет в том, что эти отрасли самые массовые из всех: хлеб, молоко, яйца, конфеты и печенье в разных количествах закупают почти все россияне и делают это постоянно. Поэтому там клиентов хватает. С остальными отраслями возможны варианты. Я не могу сказать, что страны, которые вводят санкции против России, бездействуют. Понятно, что они думают, какими мерами можно ослабить российскую экономику. Наша экономическая борьба — это не бой с боксёрской грушей. Соперник обороняется, даёт сдачи и иногда попадает. При этом, конечно, сам несёт урон. Я думаю, что нынешняя ситуация с санкционным давлением — это условно самые тёмные часы перед рассветом. Мы наблюдаем финал этого экономического соревнования, кто первый моргнёт, и уже от его исхода будет зависеть, как будет переформатирован мир. А он, несомненно, на пороге больших изменений. Что касается той промышленности, к которой я причастен, то, на мой взгляд, ошибка в том, что некоторые производители комплектующих годами шли по пути контрактной сборки. Это удобно с точки зрения организации производства и прибыльно в среднесрочном периоде. Сотрудникам дают пресс-формы, показывают, что и зачем делать, какое закупить оборудование. Собственно, ты отдаёшь приказы и делаешь. В этом нет ничего плохого. Хуже, когда предприятие на этом этапе останавливается. "АВАР" собирал автозапчасти для большого количества иностранных заводов, в том числе и для Volkswagen, Ford, Volvo, Audi, и нам многие решения удалось в итоге перенять».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк считает, что в плане развития собственного производства, хоть и не быстро, но лед тронулся. Он рассказал о том, что может поспособствовать ускорению процесса импортозамещения в нашей стране.

«Думаю, что при поддержке государства, особенно в сфере инвестиций и импортозамещения, у нас появится большой потенциал в этом направлении. Это очевидно, потому что я с многими общаюсь, сейчас я в Подольске, где побывал на двух заводах. На одном из них разрабатывают замену американской продукции, а другой уже заместил немецкие товары и готовится представить свои достижения на выставке в Арабских Эмиратах, где они смогут продемонстрировать, что их продукция дешевле немецкой. При поддержке государства всё это будет развиваться более ускоренными темпами. Программа импортозамещения, конечно, крайне важна нам. Мы уже практически слезли с нефтяной иглы, если смотреть по доходам бюджета за 2025 год. По-моему, 34%, если не ошибаюсь, основной доход — от нефтегазовых доходов. Остальное — налогообложение, НДС, налог на прибыль, часть налога идет в региональный бюджет. Мы потихоньку с этой истории уже съезжаем. Если будет поддержка государства — будут дешёвые льготные кредиты, налогообложение станет дешевле для компаний, которые будут покупать новое оборудование, развивать новые технологии, внедрять патенты и так далее. Тогда, безусловно, отечественные производители будут наиболее заинтересованы. Им надо дать толчок. Для чего они должны туда идти? Налогообложение под покупку нового оборудования, освоение новых образцов продукции, кредитование не под 24%, а ключевая ставка минус 3%. Его можно взять под оборудование для своих новых видов продукции, под импортозамещение. Вот два механизма: дешёвые инвесткредиты и налог на прибыль. Вот и всё. Это всех толкнёт».

А вот генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий перспектив перехода российской экономики с торговли сырьем на производство не видит. Ведь развивать собственное производство, например, в таких важных отраслях, как машиностроение и металлообработка, сегодня просто невозможно. Он объяснил, почему считает так, а не иначе.

«Во-первых, нет никакой программы конкретной нашего правительства по развитию этих отраслей. Бывает, деньги какие-то вливают в «Ростех», «Росатом», «АвтоВАЗ», но это всё очень неэффективно. Это государственные или полугосударственные компании, и, по большому счёту, деньги туда идут, а эффекта никакого нет. Я вот читал про «Росатом», про вложения, про стройки атомных электростанций, и получается всё не очень эффективно и с сомнительной финансовой отдачей проектов. Меры должны быть комплексные. Во-первых, такие станки, вероятно, приобретаются через лизинг. Они достаточно дорогие, поэтому для машиностроения и металлообработки, где их используют, необходимы дешёвые кредиты. То есть по разумной ставке, на длительный срок, до 10 лет. Высокотехнологичные станки сейчас купить очень сложно. Даже Китай, известный своими промышленными достижениями, не продаёт нам металлообрабатывающее оборудование. Всё дело в санкциях. Из-за них приобретение серьёзных станков за рубежом стало проблематичным. Дальше у нас очень маленький рынок, от экспорта мы отрезаны в связи с тем, что очень трудно производить взаиморасчёты. Дальше должен быть беспошлинный ввоз высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, это понятно, должны быть какие-то освобождения по налогам. Это всё очень непросто сегодня — поднимать машиностроение, металлообработку в нашей стране: отсутствие рынка, отсутствие кредитов, отсутствие возможности купить технологичное высокотехнологичное оборудование. Так что будем уповать на русское «авось», что как-то всё само рассосётся, само образумится и само разовьётся. А так я пока перспектив серьёзных не вижу».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов верит в то, что переориентация российской экономики с торговли сырьем на развитие отечественного производства свершится уже в обозримом будущем, и рассказал, что этому поспособствовало.

«Нас, видимо, нужно поставить совершенно в безвыходную ситуацию для того, чтобы правительство и наши главные руководители приняли решение переориентации на продукцию высокого передела. Иначе ничего не получится. Время было с 2014 года, когда ввели первые санкции. Но, видимо, были более важные вопросы финансирования, потому что строительство новых комбинатов для передела и нефти, и газа — это шикарнейшая основа для всей органической химии, для фармацевтики, для косметики, для всего, что необходимо не только нам, а всему населению Земли. В этом плане, так же как и ситуация с электроэнергетикой, я и другие эксперты считаю, что это совершенно недальновидно. Не продавать готовый товар, электроэнергию потребителям, а ставить там электростанции. Потому что, ставя электростанции, мы передаём технологии, мы передаём удочку сами, оставаясь за бортом той экономики, которая развивается в других государствах. Следующий шаг большой и процветающей России, когда мы начнём сами перерабатывать углеводородное сырье и продавать не сырую нефть для обогащения других, а сами будем давать возможность обогатиться нашему народу, создать лучшие условия для своей жизни и поставить в зависимость весь остальной мир от нашей готовой продукции».

По мнению доцента кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Артёма Голубева, у любого развития есть два пути — эволюционный и революционный. И, по его оценке, сколько бы усилий за последние 40 лет не прикладывалось, эволюционно решить этот вопрос не вышло. Он поделился своим видением того, есть ли шанс перехода российской экономики с торговли сырьем на производство.

«Понятное дело, что Россия до сих пор занимает высокое место по поставкам сырья, по той же нефти. Например, мы входим традиционно в тройку крупнейших экспортёров в мире, помимо Саудовской Аравии и с недавних времён Соединённых Штатов. Но ситуация, когда мы понимаем, что ископаемое топливо не вечно, не только потому, что мало остаётся, а потребление, в общем, достаточно высокое. Следовательно, постепенно страны мира, в первую очередь Евросоюз, отказывается и будут отказываться в дальнейшем от его потребления. Так что уже через недолгий период времени, менее чем через четверть века, первые страны полностью должны отказаться от ископаемого топлива, нефти, газа, угля и так далее. Либо придётся в какой-то момент собрать силы и что-то конкретно предпринимать, когда останемся действительно в положении, что больше ничего не получается. И там наши, я думаю, «кулибины» и пытливый ум российский проявится. Либо все-таки есть вариант, как говорится, вовремя осознать, и ещё есть время для того, чтобы эволюционно к этому прийти. Но, в принципе, шансы у России есть. Вопрос только в том, что для нас будет первично? Политика или экономика? Если второе, то шансы есть».

В сегодняшней программе наши эксперты и представители реального сектора экономики делились мнениями о том, есть ли шанс, что наша экономика переориентируется с торговли сырьем на производство, и, как это чаще всего и бывает, их мнения разделились. Некоторые собеседники в нынешних реалиях не видят перспектив развития для отечественного производства. Но далеко не все комментаторы настроены столь пессимистично. Многие наши эксперты высказывались о том, что на данный момент экономика страны зажата в угол санкциями недружественных стран, и другого выхода из состояния стагнации, кроме как развивать собственное производство и импортозамещение, у нее просто нет. Россия уже добилась успехов в производстве сельхозпродукции и обеспечении собственной продовольственной безопасности. Хотелось бы, чтобы этот путь побыстрее прошли и другие важные отрасли, такие как производство современного промышленного оборудования или чипов и полупроводников.

Александра Братчикова