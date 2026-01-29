 
Экономика

Александр Козловский: Для развития легкой промышленности необходима комплексная программа государственной поддержки

0

Парламентские слушания, посвященные развитию легкой промышленности в Российской Федерации, состоялись в Государственной Думе, сообщил депутат ГД, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Легкая промышленность – это та отрасль промышленности, которая касается всех жителей нашей страны. Подготовка к большим слушаниям велась на самом высоком уровне с участием руководителей фракций и профильных комитетов Государственной Думы, представителей правительства РФ, регионов, деловых объединений, научного сообщества и самих предприятий отрасли. Готовясь к масштабной дискуссии, мы с коллегами работали с предприятиями на местах. В частности, от Псковской области я представил предложения от ведущих предприятий отрасли. Их позиция и предложения были обобщены и переданы в Минпромторг России», - поделился Александр Козловский.

В ходе слушаний участники пришли к консолидированной позиции: для развития отрасли необходима комплексная программа государственной поддержки, также прозвучало предложение о необходимости разработки стратегии долгосрочного развития отрасли. Минфин РФ озвучил меры финансовой поддержки, а также необходимость предотвращения ввоза в страну серого импорта в части продукции легкой промышленности.

 

«Роспотребнадзор продолжает работу по защите граждан от некачественной продукции через внедрение системы электронной маркировки. Соответствующие законодательные инициативы уже готовятся», – уточнил депутат.

От научно-образовательного сообщества прозвучали предложения в части подготовки кадров для отрасли. Было подчеркнуто, что спрос на специалистов неуклонно растет. Курировать дальнейшую работу по законодательному обеспечению развития легкой промышленности будет заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Он возглавит рабочую группу, в которую войдут депутаты, представители правительства и эксперты. Выработанные предложения также предполагается включить в «Народную программу» партии «Единая Россия».

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

