 
Экономика

Псковским предпринимателям напомнили сроки подачи уведомления по НДФЛ

При возникновении обязанности по уплате налогов, срок уплаты которых наступает ранее срока представления налоговой декларации, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, страховых взносов, авансовых платежей по налогам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налоговые агенты представляют уведомление по налогу на доходы физических лиц два раза в месяц.

В отношении сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами за период с 23 числа по последнее число текущего месяца, организации и индивидуальные предприниматели представляют уведомление не позднее 3 числа следующего месяца:

  • срок представления уведомления НДФЛ за отчетный период с 23 по 31 января – не позднее 3 февраля;
  • срок уплаты налога за указанный период – не позднее 5 февраля.

В налоговой отметили, что эти сроки означают, что в указанные даты на едином налоговом счете налогоплательщика должно быть достаточно денежных средств, чтобы закрыть обязательство по НДФЛ.

