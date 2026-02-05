В рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Псковской области установили 13 базовых станций мобильной связи в 2025 году. Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: Правительство Псковской области

Теперь стабильная мобильная связь и интернет 4G доступны в следующих населенных пунктах:

деревня Полна Гдовского округа;

деревни Горушка и Дубровка Дедовичского округа;

деревня Михайлов Погост Локнянского округа;

деревни Макарово и Барута Новоржевского округа;

деревня Аристово Опочецкого округа;

село Воронцово, деревни Заборовье и Дарьино Островского округа;

деревня Крипецкое-1 Псковского округа;

село Велье Пушкиногорского округа;

деревня Бороусы Пыталовского округа.

Мобильной связью и интернетом обеспечили порядка 2600 человек из указанных малых населенных пунктов.

«Этот успех — результат активности и участия самих жителей! Они проявили инициативу в голосовании Минцифры России за населенные пункты, которые должны быть обеспечены мобильной связью 4G. В проекте участвовали деревни и посёлки с числом жителей от 100 до 500 человек», — отметил руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

В прошлом году также организовали голосование за населенные пункты, где в этом году установят вышки связи. Сейчас ведутся работы по определению списка населенных пунктах, в которых появится стабильная мобильная связь и интернет.

Напомним, ранее развитие региональной инфраструктуры связи и цифровых сервисов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым.