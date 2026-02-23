Разрыв между средней пенсией в регионах составил более 23 тысяч рублей

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией в российских регионах в январе 2026 года составила 23 327 рублей. Это следует из данных Соцфонда.

«Средний размер пенсионного обеспечения: Чукотский автономный округ - 41 932 рубля, Республика Дагестан - 18 605 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в январе 2026 года составил почти 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, пишет ТАСС.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.