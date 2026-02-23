 
Экономика

Разрыв между средней пенсией в регионах составил более 23 тысяч рублей

0

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией в российских регионах в январе 2026 года составила 23 327 рублей. Это следует из данных Соцфонда.

«Средний размер пенсионного обеспечения: Чукотский автономный округ - 41 932 рубля, Республика Дагестан - 18 605 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в январе 2026 года составил почти 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, пишет ТАСС.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026