Псковские фермеры могут получить грант на развитие проектов сельского туризма

Псковские аграрии могут получить грант на развитие проектов сельского туризма. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Центр компетенций Псковской области», Минсельхоз России проводит конкурсный отбор проектов развития сельского туризма на предоставление грантов «Агротуризм» в 2027 году и плановом периоде 2028-2029 годов.

Грант «Агротуризм» предоставляется на следующие цели:

Приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения, в том числе модульных некапитальных средств размещения, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма.

Приобретение, установка, строительство, модернизация или реконструкция объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, в том числе некапитальных строений, сооружений и передвижных конструкций.

Приобретение, установка детских развлекательных комплексов.

Подключение средств размещения, объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям.

Минсельхоз России проводит отбор проектов после представления заключения рабочей группы, сформированной в субъекте Российской Федерации. Заявочная документация не направляется в Минсельхоз напрямую - её предоставляет уполномоченный орган субъекта РФ.

Псковские аграрии, планирующие принять участие в конкурсном отборе, могут обратиться в региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Заявочная документация принимается Минсельхозом России с 18 мая до 8 июня.

Отметим, что в прошлом году победителем конкурса на предоставление гранта «Агротуризм» Министерства сельского хозяйства РФ стал проект развития сельского туризма «Пчелиный хуторок» индивидуального предпринимателя Анатолия Нестерова из Великолукского района. На реализацию инициативы в 2026 году фермер получил средства в размере 3 млн рублей.

Проект реализуется на территории экскурсионной пасеки, расположенной в деревне Тронино Великолукского округа. Деятельность пасеки включает не только производство высококачественного меда, но и проведение образовательных экскурсий для всех возрастов.

Проектом развития сельского туризма предусмотрено строительство банно-оздоровительного комплекса и помещения для проведения мастер-классов на территории экскурсионной пасеки. Кроме того, в рамках развития проекта «Пчелиный хуторок» может стать платформой для образовательных программ и семинаров по пчеловодству.

Грантовая поддержка на развитие сельского туризма в России предоставляется с 2022 года.