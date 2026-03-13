Средняя зарплата в Псковской области по итогам 2025 года превысила 63 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Псковской области по итогам 2025 года составила 63 454 рубля, следует из данных Росстата.

По итогам 2024 года она составляла 54 986 рублей. Это наименьшее значение по Северо-Западному федеральному округу. Самые высокие зарплаты в СЗФО - в Ненецком автономном округе. Там она составляет 146 957 рублей.

Ранее РИА Новости по вопросу роста зарплат сообщало, что в Ингушетии зарплаты в декабре прибавили почти 25% по сравнению с декабрем 2024 года, а в Курской области – 21%. Тройку лидеров замкнула Саратовская область, где трудовые доходы увеличились в среднем на 19%.

Средние зарплаты выросли на 18% в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Республике Алтай, на 17% - в Дагестане, а на 16% - в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области.