Медиана для пустого кармана

Средняя зарплата по стране и медианная в Псковской области отличаются более, чем вдвое. А больше половины женщин выходят из декрета, чтобы получать одновременно зарплату и пособие. Таковы последние новости «про получку», находящие горячий отклик в сердцах читателей. Как трактовать эти новости, рассказывает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она пишет о причинах популярности зарплатных новостей и о том, почему работающие декретницы — крайне тревожный знак.

На прошлой неделе в топе по прочтениям на сайте Псковской Ленты Новостей оказалась новость о разнице между официальной и реальной средней зарплатой.

Удивляться такой популярности не стоит. Объясняется она просто. Люди давно устали от статистических бравад, расходящихся с ситуацией в собственном кошельке. Новость была как раз об этом. Средняя зарплата и медианная отличаются на 35%. Средняя — это когда на всех поровну разделили общий доход, чего в жизни не бывает. Кто-то получает 250 тысяч рублей, кто-то сидит на минималке, делать из этого усредненный вывод — мало показательная стратегия. Медиана куда более справедлива. Это тоже середина, но выискивают ее по другому, рассекая все значения зарплат ровно пополам. То, что остается в середине между более высокими и более низкими значениями — и есть медиана. Доходы большинства колеблются вокруг этого уровня.

По стране в апреле прошлого года — это самые свежие данные, только что опубликованные Росстатом, — вышло 99,4 тысячи рублей в среднем и 73,4 тысячи по медиане. По данным сервиса «Сбериндекс» и вовсе получается, что в том же апреле прошлого года на зарплатные карточки капала, как слезки, медиана в 58 тысяч рублей. А в Псковской области во втором квартале прошлого года медианная зарплата составила 47 420 рублей до вычета налогов. Нетрудно подсчитать, что на руки большинство псковичей получает в районе 40 тысяч. И вот это уже очень хорошо соотносится с реальностью, в которой семьи ежедневно бьются с ростом цен на все вообще.

Вот поэтому обычных людей раздражают до бешенства новости о средней зарплате. Разница между средней получкой по стране в 99,4 тысячи рублей и медианным доходом в Псковской области в 47,4 тысячи — больше, чем в два раза.

Когда мы здесь, в Псковской области, видим свежие заголовки государственных информационных агентств «Средняя зарплата выросла на 40 тысяч» и «В пяти регионах страны средняя зарплата превысила 200 тысяч», то впадаем в отчаяние от чувства своей заброшенности и ощущения себя лишними на чужом празднике жизни.

Но и это еще не все. Была и другая новость про зарплаты, взволновавшая на прошлой неделе умы россиян. То есть она только формально — про зарплаты, а на самом деле — про демографическое днище, от которого мы всей страной никак не может оттолкнуться, проваливаясь все глубже. Новость такая: более половины россиянок (55%) в прошлом году вышли из декрета раньше положенного. Раньше — это не после завершения выплат в полтора ребенкиных года, хотя можно «сидеть» с ним до трех. Раньше — это через считанные месяцы. Матери или совсем не берут декретный отпуск, используя только 70 дней больничного после родов. Или, покрутившись немного на 40% от прежней зарплаты (столько составляют ежемесячные выплаты в декрете), женщины вынуждены возвращаться к трудовой вахте. Не потому что такие ехидны и кукушки. Мало какая мать без особенной нужды добровольно оторвется от младенца. Пуповину физически перерезают после рождения, но фактически крепкая связь через гормоны сохраняется до года и дольше. Но приходится решать элементарные вопросы: на какие шиши загружать холодильник, оплачивать коммуналку и обеспечивать потребности нового члена семьи. Папа, даже если он в наличии и оказался суперответственным (чем, увы, могут похвастаться вовсе не все семьи), в одну каску не тянет. Таково современное мироустройство. Это при кровавом царизме инженер на свою зарплату мог арендовать меблированную квартиру с водопроводом, содержать жену, пять детей и домработницу. А сегодня на одну обычную зарплату и 40% от второй элементарно не выжить.

Меня эти декретные 40% всегда поражали. Как так? Вас становится больше, а денег — резко меньше. После полутора лет — вообще ноль. Государство точно хочет, чтобы мы рожали?

Понятно, что где-то нет и того, в иных странах напрочь отсутствует понятие «декретного отпуска». Но мы-то тут, в благословенной России, привыкли к тому, что слова «социальное государство» имеют кое-какой практический вес. К тому же, государство, действительно, просит и даже требует новых граждан. Правда, с материальными трудностями их родители остаются в одиночестве. Цены все видели? У нас то яйца, то огурцы, то коммуналка галопируют наперегонки. Дополнительное единое пособие — курам на смех. Его еще и назначить могут не целое, а только четвертинку, если с ней семья пролезет в игольное ушко прожиточного минимума.

Вот и приходится женщинам самостоятельно решать вопрос. При этом, государственных яслей почти нет, бабушек омолодила недавняя пенсионная реформа. Вопрос присмотра решается удаленкой, или частными яслями, или с помощью няни. На два последних варианта уходит серьезный финансовый ресурс, но денег все равно остается больше, если выйти на работу.

Работа в декрете — не новинка последних лет. Женщины всегда стремились найти где-то дополнительную копеечку. Просто делали это всерую. С недавних пор государство разрешило официально работать, не теряя пособие в 40%. Типа, раз уж вы все равно зарабатываете, так хоть налоги с вас взять, чтобы с них же вам заплатить пособие. Вот такая помощь, спасибо и на этом.

Внимание, вопрос государственным мужам: как вы думаете, велико ли будет число рождений вторых, третьих и последующих детей после того, как женщина с первым отколотится таким манером?

Первого-то родить многие стремятся. Почти все. Почти невзирая на обстоятельства или героически преодолевая их и запрыгивая уже в последний вагон ближе к 40 годам. Такой сценарий я все чаще наблюдаю в своем поколении, раненном нищетой 90-х и пытающемся создать хотя бы крошечную материальную базу уже для своих детей. Хоть крышей над головой обзавестись. Сначала платишь ипотеку за квартиру-студию. В собачьих будках пусть суки рожают, то есть самки кобелей, а наши российские женщины — ответственные, трудолюбивые, умные, добрые и хозяйственные — заслуживают лучших условий для своего материнства. И сами их создают. Но если скинуть эту лямку на них полностью, то не надо удивляться результатам и страшным цифрам статистики, показывающим вымирание нации.

Как раз Псковская область — показательный пример. Зарплаты — с гулькин нос. Демографические показатели такие же. Один из самых вымирающих регионов — многолетний медицинский факт. Но кажется, что корреляцию между новостями про зарплату и новостями про демографию видят только обычные люди. А тем, кто принимает решения, глаза застят цифры бравурной статистики.

Юлия Магера