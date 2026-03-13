Росстат: Огурцы подешевели на 8%, а куриные яйца подорожали на 2,6%

В России за неделю с 3 по 10 марта 2026 года изменились цены на ряд продуктов питания. Сильнее всего подешевели огурцы, тогда как заметнее всего выросли в цене куриные яйца. Такие данные следуют из материалов Росстата.

За указанный период куриные яйца подорожали на 2,6%. Также выросли цены на говядину (+0,7%), сахар-песок и пшено (+0,5%), мороженую рыбу, овощные консервы для детского питания, соль и водку (+0,4%), гречневую крупу (+0,3%). На 0,2% увеличились цены на сосиски и сардельки, хлеб, пшеничную муку, печенье, маргарин, творог и фруктово-ягодные консервы для детского питания. На 0,1% подорожали вареные колбасы, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, макаронные изделия и вермишель, а также обеды в столовых, кафе и закусочных (кроме столовых в организациях).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. Наиболее заметно подешевели огурцы (-8,0%), а также яблоки (-0,3%). При этом выросли цены на помидоры (+5,6%), морковь (+3,6%), картофель (+2,1%), белокочанную капусту (+1,7%), репчатый лук и бананы (+1,1%), столовую свеклу (+0,3%).

Одновременно снизились цены на баранину (-0,6%), мясные консервы для детского питания (-0,4%), мясо кур и черный чай (-0,3%), кефир (-0,2%), сливочное масло, рис и сухие молочные смеси для детского питания (-0,1%).