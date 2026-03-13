 
Экономика

Росстат: Огурцы подешевели на 8%, а куриные яйца подорожали на 2,6%

0

В России за неделю с 3 по 10 марта 2026 года изменились цены на ряд продуктов питания. Сильнее всего подешевели огурцы, тогда как заметнее всего выросли в цене куриные яйца. Такие данные следуют из материалов Росстата.

За указанный период куриные яйца подорожали на 2,6%. Также выросли цены на говядину (+0,7%), сахар-песок и пшено (+0,5%), мороженую рыбу, овощные консервы для детского питания, соль и водку (+0,4%), гречневую крупу (+0,3%). На 0,2% увеличились цены на сосиски и сардельки, хлеб, пшеничную муку, печенье, маргарин, творог и фруктово-ягодные консервы для детского питания. На 0,1% подорожали вареные колбасы, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, макаронные изделия и вермишель, а также обеды в столовых, кафе и закусочных (кроме столовых в организациях).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. Наиболее заметно подешевели огурцы (-8,0%), а также яблоки (-0,3%). При этом выросли цены на помидоры (+5,6%), морковь (+3,6%), картофель (+2,1%), белокочанную капусту (+1,7%), репчатый лук и бананы (+1,1%), столовую свеклу (+0,3%).

Одновременно снизились цены на баранину (-0,6%), мясные консервы для детского питания (-0,4%), мясо кур и черный чай (-0,3%), кефир (-0,2%), сливочное масло, рис и сухие молочные смеси для детского питания (-0,1%).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026