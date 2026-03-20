Экономика Шредингера

Представьте себе ситуацию: два человека обсуждают одну тему, но при этом лишь поддерживают иллюзию диалога. Один жалуется, что у него сгорела хата, жена ушла, а дети выросли хулиганами, а второй сочувственно кивает головой и говорит: «Зато какая погода в этом году замечательная!» Если почитать новости и аналитику последних дней про экономику и бизнес, то картина получается примерно такая же.

С одной стороны, нам сообщают, что треть предпринимателей готова заколотить двери офисов, раздать долги (если останется, что раздавать) и уйти из бизнеса примерно навсегда. С другой стороны, Центральный банк выходит с бодрым отчетом, в котором уверенно сообщает про «возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста».

Да, есть четкое понимание: малый бизнес всегда недоволен. Это неотъемлемая часть процесса: то налоги высокие, то кредиты дорогие, то конкуренция недобросовестная, то власти недостаточно эмпатичные. Жалобы на мордование и проверки - это вообще общенациональный бизнес-фольклор, базовый уровень настроек. При этом неважно, какой в моменте курс у рубля, ключевая ставка и кто стоит у штурвала и в меру сил рулит процессами. Можно расценивать это как врожденный пессимизм, а можно сделать неутешительные выводы об отношении к предпринимателям в России со времен условного царя Гороха и поныне. Выбирайте.

С другой стороны, есть же не только стоны причастных, но аналитика от как будто бы напрямую непричастных. Вот, скажем, из свежих - исследование от НИИ ВШЭ или фонда «Общественное мнение». Оно показало, что треть предпринимателей всерьез задумалась о закрытии или продаже своего бизнеса. Если посмотреть в динамике, процент разочаровавшихся еще и растет с каждым годом.

Исследование ФОМа и НИУ ВШЭ красиво определяется как лонгитюдное. Оно рассчитано на 10 лет и проводится с 2021 года. В нем участвуют одни и те же респонденты - более 700 ИП и владельцев (совладельцев) компаний из сферы малого бизнеса. Последняя, 19-я сессия интервью проходила с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Так вот, аналитики указывают, что ожидания предпринимателей на первый квартал текущего года оказались наихудшими за все время наблюдений.

А как вам такие данные: 52% опрошенных уверены, что положение их бизнеса еще и ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%. Остальные, видимо, не знают, что и сказать. Для понимания: даже во времена ковида и последующего каскада введений антироссийских санкций доля пессимистов составляла лишь 38%, а оптимистов было не менее 20%. Все радостно смеялись над пакетом с пакетами, не верили, что высокий «ключ» - это надолго, а потребительское сумасшествие настраивало на позитивный лад. Наивные.

Зато теперь все больше предпринимателей называют текущее положение дел «режимом выживания», а вера в это самое выживание при этом хиреет на глазах. И это не просто музыкой навеяло. Ну, знаете, за окном пасмурно, жить в целом страшно, а поною-ка я в охотку. Гораздо важнее настроений в бизнесе финансы, а тут картина далека от радужной: о падении доходов сообщили 39% опрошенных, еще треть столкнулись с нехваткой выручки для покрытия прямых расходов.

Изобразим среднестатистического гражданина России и спросим: «А что случилось?» Допустим, санкции - это абстрактно, непонятно про что и вообще привыкли. Все не так, но допустим. В конце концов для МСП это, и правда, не первая скрипка в оркестре. Зато налоговая нагрузка и ужесточающаяся регуляторика - очень даже первая. Когда в 2025-2026 годах налоги выросли ощутимо сильнее, чем в предыдущие периоды, у предпринимателей случился когнитивный диссонанс. Они-то думали, что занимаются бизнесом, а оказалось, что их доят. Сюрприз.

Но тут, справедливости ради, надо отметить, что МСП - причем в массе своей, совсем не ангелы в белом. У нас как в 90-х годах прошлого века обрела популярность игра «Обмани ФНС», так и до сих пор из моды и не вышла. То, что у нас с потупленным взглядом называется «оптимизацией налогов», по факту, будем называть вещи своими именами, зачастую является откровенным мошенничеством. Фирмы-прокладки, дробление бизнеса, подозрительные способы выхода в кэш, вольное трактование работы с терминалами, фиктивная отчетность, искусственный документооборот, зарплаты в конвертах…

Список можно продолжать долго. За некоторые вещи вообще можно присесть, а не только штрафом отделаться. И тут не знаешь, что берет вверх больше: азарт и «авось пронесет» или понимание, что по-другому просто не получится, но переходящих на светлую сторону драматично мало.

Я сейчас вообще крамольную вещь скажу. Как думаете, у ФНС реально нет технических, экспертных и прочих возможностей накрыть все эти схемы разом и прекратить безобразие? А теперь подумайте, что будет, если вот так вот разом и накрыть. Правильно - выжженная пустошь. Порой опухоль нельзя просто взять и вырезать без летального результата для пациента. Поэтому успокаиваем себя точечными прижиганиями и верим в то, что когда-нибудь медицина все-таки достигнет определенных высот и опухолей в принципе не будет.

Тут есть еще один показательный момент, раз уж я взял на себя бремя объективности. Я лично знаю о примерах, когда предприниматели хотели покончить с тенью, лукавством, схематозами и спать спокойно с чистой совестью. Уже были в полушаге от налоговой и законодательной скрепности. Но тут НДС задрали, регулирование ужесточили, ставку долго не снижали… В общем, нет благодатного климата для того, чтобы скинуть с себя уютный полушубок ухода от налогов и облачиться в легкий топик добросовестного предпринимателя. Скидку на время и контекст особо делать на самом деле никто не готов, потому что у государства постоянно то время, то контекст, а светлое доброе завтра все не хочет наступать. Я сейчас в локальном плане чаяний бизнеса рассуждаю, если что.

К сожалению, дело не только в налоговой дисциплине. У компаний нет денег на развитие, нет денег на инвестиции, нет больше ресурсов удерживать и мотивировать кадры (да-да, лафа кончилась), есть только дикая головная боль: а как дальше-то?!

Тем более, что текущие обстоятельства только накидывают новых квестов на вентилятор. Снова время, контекст, надо понимать…, но цифровой детокс по принуждению с ограничениями интернета, неугодных сервисов и мессенджеров приводит к убыткам наших компаний, а не зарубежных недругов. Они остаются без элементарной возможности вести дела, потому что за окном как будто XXI век (я все время в этом сомневаюсь, но календарь подсказывает).

В Госдуме даже возмутились (правда, это были коммунисты, а не наша любимая вертикаль, но все-таки). Депутат Николай Арефьев резонно заметил, что если так дальше продолжать, то бюджет, который и так трещит по швам, вообще нечем будет пополнять. А недобор, по его мнению, снова ляжет на плечи населения в виде новых налогов. В общем-то такой получился… очередной популистский возглас в пустоту.

И вот на этом фоне неизбывного уныния выходит доклад Центробанка «О чем говорят тренды». А говорят они о «возвращении экономики на траекторию сбалансированного роста после неустойчиво высокой динамики конца 2025 года». Чтобы было понятно: «сбалансированный рост» - это когда растут все отрасли, примерно одинаково, и всё в экономике гармонично. То есть когда у угольщиков дела хорошо, у металлургов не хуже, транспорт не стоит, а гражданское машиностроение не плачет.

Первая реакция: ничего не понимаю. Я вижу по финансовой отчетности, что угольная промышленность упала, металлургия - в минусе, транспортная отрасль - там вообще всё о-о-очень сложно. Но секрет Полишинеля тут, конечно, в оборонке. Но наши-то базовые потребности кто в итоге обеспечивать будет?

Аналитики, которых опросил «Коммерсант», мягко говоря, тоже выпали в осадок от такого оптимизма. Они объяснили, что, если заводы в декабре прошлого года отчитались перед государством, что выполнили госзаказ, то это вряд ли стоит расценивать как сигнал: «Ура, мы взлетели!» К тому же после декабрьского скачка в январе уже всё откатилось - причем на уровень августа 2024 года. То есть мы не просто не растем, мы серьезно так откатываемся назад.

Но ЦБ упорно гнет свою линию. Ну еще бы. Ему же нужно как-то обосновать снижение ставки, потому что терпение иссякает у всех, поэтому приходится рисовать радужных пони. При этом опросы показывают, что малый бизнес задыхается от налогов и кредитов, крупный - тоже чувствует себя не фонтан: убыточных предприятий, кстати, по итогам года почти треть, а их общий убыток - 9 трлн рублей (это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные Росстата!). Все эти показатели ухудшаются с 2023 года.

Такая вот у нас экономика Шредингера. Если верить ЦБ, мы уверенно идем к светлому будущему, если верить владельцу кафешки за углом - мы летим в пропасть, причем без парашюта. И интернета.

Лично у меня одна надежда в этом ребусе: наш малый бизнес удивительно живуч. Я на некоторые конторы смотрю и искренне не понимаю, как и почему они еще живы. Не забываем, что Псковская область - это сплошное МСП и ГП, и только на последних мы явно далеко не уедем, поэтому очень верим в первых. Отношение к предпринимателям у нас очень предвзятое, и я понимаю подоплеку.

Но без них, друзья, вообще ничего не получится. Вот прямо - ни-че-го.

Алексей Овчинников