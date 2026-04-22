Известному бренду одежды со швейным цехом в Пскове грозит закрытие

Петербургский бренд одежды Gate31, имеющий швейный цех в Пскове, оказался на грани закрытия. Об этом сообщил основатель компании Денис Шевченко.

В первом квартале 2026 года компания получила убыток в размере 31 млн руб. По словам Шевченко, причина в том, что он «ставил команду выше прибыли, сохраняя сотрудников до последнего». Сейчас в компании работают 287 человек.

У Gate31 — собственные швейные цеха в Санкт‑Петербурге и Пскове, а также 16 магазинов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Бренд не переносит производство в Китай, предпочитая контролировать процесс самостоятельно.

В обращении к покупателям в соцсетях основатель признался, что решение не сокращать штат и не закрывать магазины «в этот раз погубило» бизнес: компания расходовала накопленный капитал, надеясь на улучшение ситуации. Клиентов попросили поддержать бренд — в качестве стимула предложены скидки, пишет РБК.

Денис Шевченко отметил, что fashion‑рынок переживает непростые времена: многие игроки сокращают персонал. При этом он намерен сохранить команду и магазины, хотя признаёт, что идёт «против ветра».

По его словам, раньше он часто шутил: мол, если уж даже Gate31 столкнется с проблемами, то «об одежде в быту уже речи не будет». «И вот это случилось. Дошутился, получается», — добавил он.

Бренд одежды Gate31 основан в Санкт-Петербурге 10 лет назад. В 2025 году выручка ООО «Гейт31» снизилась на 26,5% до 194,4 млн руб., чистая прибыль — на 29,3% до 26,7 млн руб. Начиная с 2021 года компания была прибыльной.