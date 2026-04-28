 
Экономика

Реестр ответственного бизнеса создадут в Псковской области

Законопроект о введении реестра ответственного бизнеса приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках 54-й сессии 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пилотном формате законопроект принимался преимущественно в Центральной России. Сегодня аналогичная законодательная база принята в 43 регионах. Документ разработан на основе модельного закона и устанавливает критерии развития бизнеса в регионах, закрепляя основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

Предполагается, что в регионе разработают критерии для присвоения статуса ответственного субъекта, а также будут вести их реестр.

«В тексте проекта и в пояснительной записке никакой содержательной части нет. Хотелось бы предположительно услышать критерии получения статуса», - спросил депутат от «Яблока» Артур Гайдук.

«Что касается критериев, они утверждены действующим актом. Мы вчера подробно обсуждали это на комитете. В России эта система уже работает, есть структуры, которые работают. Они подтягиваются из государственных баз данных. Для того, чтобы баллы были высокие и предприятие занимало высокие позиции в рейтинге, должно быть добровольное в нем участие. На сегодняшний день в РФ по желанию заказчиков используется рейтинг для оценки заявок на участие в закупках. На сегодняшний день, так как это базовый закон, мы прописали общие меры поддержки. В формате рабочей группы посмотрим лучший опыт регионов, но это касается региональных мер поддержки: субсидии, гранты, привязанность к более низким процентам займов», - ответил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

Законопроект принят в двух чтениях.

