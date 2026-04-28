Об ответственности бизнеса, проблемах предпринимателей и господдержке аграриев поговорили на экономическом комитете Собрания

Заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова началось с обсуждения законопроекта о развитии ответственного ведения бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

«Мы все-таки живем в едином правовом поле, в нашем общем государстве. И государство, и бизнес должны быть полезны друг другу. Когда между ними есть взаимопонимание, общество живет лучше и качественнее», – отметил Андрей Козлов и передал слово министру экономического развития Андрею Михееву.

Министр пояснил, что региональный документ разработан на основе модельного закона, уже принятого в 43 субъектах РФ. Законопроект создает правовую основу для ответственного ведения бизнеса и согласован с национальным стандартом индекса деловой репутации (ЭКГ-рейтинг). На его базе в регионе будет формироваться реестр ответственных предпринимателей.

У депутатов возникли вопросы: по каким критериям бизнес получит этот статус, будет ли участие в рейтинге добровольным и на какую поддержку можно рассчитывать. Министр заверил, что «насильно тянуть в реестр никого не будут», а детали станут понятны после разработки региональной нормативной базы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев назвал законопроект своевременным и поинтересовался сроками определения критериев и мер поддержки. Министр заверил, что правительство не будет «откладывать в долгий ящик» эту работу. Андрей Козлов попросил привлечь депутатов к обсуждению мер поддержки.

Законопроект получил одобрение комитета.

Продолжением темы стал ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей. На основе обращений Аркадий Мурылев выделил пять ключевых проблем: размещение нестационарных торговых объектов, проверки контрольно-надзорных органов, взаимодействие с налоговыми службами и естественными монополиями, земельные споры.

Правозащитник отметил значительный рост числа самозанятых – этот статус имеет почти каждый десятый житель региона. При этом количество субъектов МСП остаётся стабильным – около 21 тысячи, что сопоставимо с доковидным периодом. Члены комитета поблагодарили Аркадия Мурылёва за конструктивную работу.

Отчёт представил также министр сельского хозяйства Николай Романов. В 2025 году аграрная отрасль показала рост объёмов производства, однако из-за погодных условий индекс производства снизился. При этом выросла доля прибыльных организаций.

 

Депутат Владимир Кузь поинтересовался, закупают ли региональные аграрии новую технику. По словам Николая Романова, в прошлом году на эти цели направили 400 миллионов рублей, а в текущем – рекордные один миллиард 200 миллионов рублей благодаря господдержке и льготному кредитованию.

Завершая обсуждение, депутаты затронули вопросы внедрения цифровых технологий в АПК и подготовки квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям отрасли.

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Мурылев Аркадий Анатольевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

Кузь Владимир Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

