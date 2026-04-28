«Моглино» объявляет о всесторонней поддержке проекта «Титан‑Полимера» по строительству завода ПЭТ и ПБТ

Особая экономическая зона «Моглино» приветствует получение компанией «Титан‑Полимер» положительного заключения государственной экспертизы на проект строительства завода по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ), сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЭЗ.

«Это знаковое событие не только для нашей особой экономической зоны, но и для всей промышленной отрасли Псковской области и России в целом, — прокомментировали в администрации ОЭЗ «Моглино». — Получение положительного заключения госэкспертизы подтверждает высокий уровень проработки проекта и открывает путь к его практической реализации уже в мае 2026 года». 

По словам представителей ОЭЗ, они видят в проекте «Титан‑Полимера» мощный драйвер роста для всей территории «Моглино».

«Он не только усилит промышленный потенциал региона, но и создаст дополнительные возможности для кооперации между резидентами, развития смежных производств и появления новых рабочих мест», - подчеркнули на особой экономической зоне.

Администрация ОЭЗ «Моглино» готова оказать всестороннюю поддержку компании «Титан‑Полимер» на всех этапах реализации проекта — от получения разрешения на строительство до запуска производства.

«Мы уверены, что этот инвестиционный проект станет ярким примером успешного импортозамещения и технологического суверенитета в сфере полимерной промышленности России», — заключили представители. 
