«Титан-Полимер» получил положительное заключение госэкспертизы на проект строительства завода ПЭТ и ПБТ

Проект строительства завода «Титан-Полимер» по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) получил положительное заключение государственной экспертизы. Решение подтверждает соответствие проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и позволяет перейти к следующему этапу – реализации инвестиционного проекта. Как сообщили в пресс-службе завода, проект разработан с учётом современных экологических стандартов и является экологически безопасным, о чем свидетельствует положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Фото: «Титан-Полимер»

Проект предусматривает создание производственного комплекса на территории ОЭЗ «Моглино». В его рамках планируется организация выпуска ПЭТ и ПБТ – стратегически важного полимера, который в настоящее время не производится в России и покрывается за счет импорта. Освоение ПБТ ориентировано на обеспечение внутреннего рынка сырьем для высокотехнологичных отраслей, включая машиностроение, электротехнику и электронику.

ПЭТ и ПБТ станут базой для разработки специализированных полимерных решений в Инжиниринговом центре компании. Продукция будет использоваться для создания материалов с заданными характеристиками под требования промышленного применения.

В настоящее время проект находится на стадии получения разрешения на строительство. Переход к активной фазе реализации планируется в мае 2026 года.

Реализация проекта «Титан-Полимер» по строительству завода ПЭТ и ПБТ является частью стратегии формирования современного полимерного кластера и направлена на развитие глубокой переработки химического сырья, формирование новых производственных цепочек и повышение конкурентоспособности российской промышленности.