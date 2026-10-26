 
Экономика

Ирина Баранова рассказала, что важно учесть при перекредитовании, и как правильно рефинансировать кредиты

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Многие заемщики берут новые кредиты, чтобы погасить старые, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «PRO деньги» на ПЛН FM (102.6) рассказала, почему такой подход ведет к долговой яме, и что делать при наличии просрочек.

Как отметила эксперт, взятие нового кредита исключительно для того, чтобы «разобраться» со старыми долгами, — опасная стратегия, которая лишь усугубляет финансовое положение.

«В такой ситуации человек лишь загоняет себя в еще большую кредитную нагрузку, и этого лучше не допускать. Если вы понимаете, что платить по текущему кредиту тяжело и рефинансирование вас не спасет, лучше обсудить с банком реструктуризацию долга. Банки сейчас охотно предлагают такие услуги, поэтому стоит обратить на них внимание», — добавила Ирина Баранова.

Многие заемщики переживают, что из-за допущенных просрочек им откажут в рефинансировании. По словам управляющей реготделения «Альфа-Банка», все зависит от частоты и длительности нарушений графика.

«Если просрочка незначительная, например, один день из-за забывчивости, банк, возможно, предложит рефинансирование, но не на самых выгодных условиях. Однако если просрочки носят регулярный характер, мы настоятельно рекомендуем оформить реструктуризацию долга», — объяснила Ирина Баранова.

Чтобы не попасться на уловки банков и не переплатить, эксперт поделилась коротким чек-листом, который необходимо оценить перед подписанием нового договора.

По словам эксперта, первое, на что нужно обратить внимание, — процентная ставка. Нет смысла перекредитовываться, если новая ставка выше, чем по действующему кредиту.

Также стоит брать во внимание срок кредита. «Нужно внимательно посмотреть на график: не получится ли так, что из-за удлинения срока вы заплатите больше процентов и в итоге отдадите банку больше денег, чем по старому договору», — объяснила Ирина Баранова.

При подписании договора на рефинансирование необходимо внимательно изучить документ на наличие скрытых платежей. Также можно сравнить условия рефинансирования в разных финансовых организациях.

«Прежде чем принимать решение, обязательно посмотрите, какие условия существуют в разных банках. Обратитесь к специалистам, чтобы они проконсультировали и показали реальную выгоду. Только так можно принять взвешенное финансовое решение», — резюмировала Ирина Баранова.
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