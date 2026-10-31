Псковский проект «Стрелы Амура» вошел в ТОП‑100 креативных проектов России

Проект «Стрелы Амура», созданный псковским предпринимателем Таисией Кеньк, вошел в ТОП‑100 лучших креативных проектов страны в рамках национальной программы «Креативный код. Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Торжественная церемония награждения состоялась в Таврическом дворце в Санкт‑Петербурге в рамках Дней креативной экономики: итоговые мероприятия программы проходили с 28 по 30 октября. В оценке проектов участвовали представители Минэкономразвития России, правительства Санкт-Петербурга, центров «Мой бизнес» и Агентства стратегических инициатив.

«"Стрелы Амура" объединяют спорт и совместный досуг для влюбленных и семейных пар. В рамках мероприятий участники осваивают стрельбу из лука, поддерживают друг друга и выступают единой командой. Попробовать свои силы в проекте можно будет с 15 ноября по 23 декабря», – рассказала автор проекта, руководитель лучного тира «LOOK» и директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк.

В 2024 году проект получил поддержку Росмолодёжь.Гранты, а сегодня продолжает реализацию на коммерческой основе. Основные направления развития проекта – создание новых форматов в которых пары могут регулярно встречаться на тренировках и турнирах, масштабирование на лучные клубы разных регионов России, проведение командных соревнований для пар и формирование сообщества участников из разных городов.