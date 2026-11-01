Продажи зарубежного крепкого алкоголя в России выросли на 15%

Продажи крепкого алкоголя из стран за пределами бывшего СССР в российской рознице за январь — сентябрь 2026 года увеличились на 15% и достигли 5,1 млн декалитров. Наибольший рост показали виски Ballantine’s и Jameson, а также ликёр Jagermeister. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта A.List.

Продажи десяти самых востребованных импортных брендов выросли на 29% — до 2,9 млн декалитров. В их числе лидером стал виски Ballantine’s: за год его реализация увеличилась на 51%, до 495,3 тыс. декалитров. Продажи Jagermeister выросли на 43%, до 456,6 тыс. декалитров, а Jameson — на 48%, до 325,3 тыс. декалитров.

В компании SimpleWine также отметили рост интереса к зарубежной продукции. Продажи британских марок крепкого алкоголя в январе — августе увеличились в 2,5 раза. В целом импортные напитки обеспечили 51% продаж компании. Среди наиболее представленных стран — Франция, Великобритания, Ирландия и Мексика.

При этом общий рынок крепкого алкоголя в России практически не растёт. По данным Росалкогольтабакконтроля, за девять месяцев розничные продажи водки, коньяка, ликёро-водочных изделий и другой крепкой продукции составили 87,8 млн декалитров, увеличившись всего на 1%. Доля импорта из стран за пределами постсоветского пространства за год выросла с 5% до 5,8%.

Участники рынка связывают рост спроса на зарубежные марки с развитием параллельного импорта, снижением цен и узнаваемостью международных брендов. Дополнительным фактором стало повышение минимальных розничных цен и акцизов, из-за которого отечественный алкоголь заметно подорожал и по стоимости приблизился к импортным аналогам.

Вместе с тем дальнейший рост импорта может замедлиться. Среди основных рисков эксперты называют нестабильность логистики и возможное повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Правительство может увеличить ставку с 3 до 5 евро за литр уже в ноябре.