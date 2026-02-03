 
Церковь

Приход псковского воинского храма получил грант на проект «Ковчег добра»

0

Приход воинского храма святого Александра Невского в Пскове получил президентский гранд на реализацию проекта «Ковчег добра», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. 

В январе приход храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов в новом году. На реализацию проекта «Ковчег добра. Связующая нить» приход получит 6 933 116 рублей.

Гуманитарная помощь при храме Александра Невского работает уже более 20 лет. Последние три года центр гуманитарной помощи «Благодарю» при храме развивает социальную службу по всем социальным направлениям. В центре происходят регулярные раздачи вещевой помощи.

В 2024 году на первый грант была приобретена грузовая машина «Газель», благодаря чему стали удовлетворяться потребности в гуманитарной помощи благополучателей по всей Псковской области: Локнянском, Опочецком, Невельском, Красногородском, Дновском, Гдовском и других муниципалитетах.

Затем стартовал новый проект гуманитарной службы «Благодарю» — «Ковчег добра. Возьми с собой», одним из основных направлений которого стала доставка гуманитарной помощи нуждающимся в прифронтовые регионы России: Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Курскую и Белгородскую области. Военнослужащим доставлялись медикаменты, материалы, одежда, продукты, письма от детей Воскресной школы храма и школ города.

