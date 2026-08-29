Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на ближайшую неделю

Расписание богослужений с 29 августа по 5 сентября опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.
29 августа, суббота
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Всенощное бдение с чином Погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади в 18:00.
30 августа, воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия, иконописца Печерского
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Заказные молебны.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18:00.
31 августа, понедельник. Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
- По окончании: Панихида.
- Молебен для учащихся в Михайловском храме в 12:00.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
1 сентября, вторник
- Утром: Божественная литургия в Никольском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
2 сентября, среда
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
3 сентября, четверг
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- По окончании: Панихида.
- Водосвятный молебен в Успенском храме в 11:30.
- Молебен с акафистом свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
4 сентября, пятница
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
5 сентября, суббота
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Панихида.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Параклисис в Успенском храме в 11:30.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте.