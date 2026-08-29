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Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на ближайшую неделю

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Расписание богослужений с 29 августа по 5 сентября опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.

29 августа, суббота

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • Вечером: Всенощное бдение с чином Погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади в 18:00.

30 августа, воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия, иконописца Печерского

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
  • По окончании: Заказные молебны.
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18:00.

31 августа, понедельник. Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
  • По окончании: Панихида.
  • Молебен для учащихся в Михайловском храме в 12:00.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

1 сентября, вторник

  • Утром: Божественная литургия в Никольском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

2 сентября, среда

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

3 сентября, четверг

  • Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • По окончании: Панихида.
  • Водосвятный молебен в Успенском храме в 11:30.
  • Молебен с акафистом свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

4 сентября, пятница

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

5 сентября, суббота

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
  • По окончании: Панихида.
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • Параклисис в Успенском храме в 11:30.
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте

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