Празднование Собора архангела Гавриила проходит у православных 8 апреля

Архангел Гавриил входит в сонм высших Ангелов — бессмертных бесплотных духов, служителей Божиих, сотворенных Богом раньше человека. Священное писание не рассматривает особо жизни ангелов, сообщая лишь об их явлениях людям; вера Христова, направляющая все силы человеческого ума и сердца к Богу, также не углубляется в область ангелологии. Ангелы были сотворены Богом свободными существами.

Часть ангелов воспользовалась этим, чтобы отпасть от Бога (падшие ангелы, демоны). Прочие сохранили верность Творцу и остались Ангелами Света. Церковь учит, что ангельский мир состоит из девяти чинов (Рим. 8:38; Еф. 1:21, 3:10; Сол. 4:9), различающихся своей близостью к Богу и нисходящих от Бога к роду человеческому: Херувимы, Серафимы, Престолы, Начала, Господства, Силы, Власти, Архангелы и Ангелы. Постижение иерархического строения ангельского мира промыслительно сокрыто от людей в нынешнем веке, но откроется в будущем «сынам воскресения», которые, по слову Господа, будут «равны ангелам» (Лк. 20:36), пишет calend.ru.

Силою любви своей к Триипостасному Богу святые Ангелы приобщаются к жизни Святой Троицы, а силою любви к миру и людям — к жизни мира. Они служат ей, оставаясь незримыми существами. Таким образом, между Небом и землею непрестанно восходят и нисходят Ангелы Божии. Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух высших Ангелов — архангела Михаила и архангела Гавриила, в виду их особого участия в судьбах человечества.

Служение архангела Гавриила промыслительно направлено Богом на спасение рода человеческого, на возвращение отпавших от Бога людей к Творцу и Вседержителю. Как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена архангел Гавриил сообщает людям спасительное знание свыше, возвещает о главных событиях в духовной истории человечества.

Архангел Гавриил научил в пустыне праотца Моисея книжному писанию, сообщил ему о начале мира и создании первого человека и научил всякой премудрости. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и открыл таинственное значение пророчества о семидесяти седминах, сообщив о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени Боговоплощения (Дан. 8:16; 9:21). По церковному преданию именно Архангел Гавриил возвестил праведным Иоакиму и Анне о рождении от них Пресвятой Девы Марии, а священнику Захарии — о рождении святого пророка Иоанна Предтечи (Лк. 1:5-25).

Будучи послан Богом в Назарет, архангел Гавриил явился Пресвятой Деве, обрученной праведному Иосифу, и возвестил Ей зачатие Сына Божия осенением и действием в ней Духа Святого (Лк. 1:30-35). Полагают, что именно Архангел Гавриил явился во сне праведному Иосифу для уверения того в безгрешности Девы Марии (Мф. 1:20-21), а когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, архангел Гавриил явился пастухам и возвестил им о рождении Спасителя (Лк. 2:8-11).

Полагают также, что именно архангел Гавриил укреплял Господа в Его молитве на горе Елеонской (Лк. 22:43) и сообщил женам-мироносицам о Воскресении Христовом (Мк. 16:5-7). Архангел Гавриил предстал также и Матери Божией, когда Она молилась на Елеонской горе и возвестил: «Сын Твой и Бог наш ждет Тебя со всеми архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных, чтобы взять Тебя, Матерь Свою, в горнее Царство, где ты будешь жить и царствовать с Ним вечно!». В знамение торжества Благодатной над телесной смертью Архангел Гавриил вручил Ей райскую ветвь от финикового дерева.

В православной иконографии святой архангел Гавриил обычно запечатлен в образе Ангела-Благовестника с оливковой ветвью в руках — символом примирения Бога и творения. Этот образ помещают в храме над Царскими вратами. Святая Церковь, вспоминая многократные явления архангела Гавриила в истории Ветхого и Нового Завета, возносит горячие молитвы к этому неусыпному ходатаю, заступнику и благодетелю рода человеческого.