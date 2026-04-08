Митрополит Матфей совершил монашеский и иноческий постриги в Снетогорском монастыре

Иноческий и монашеский постриги насельниц Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей вечером 7 апреля, накануне Великой среды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

За богослужением молились клирики обители, настоятельница монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сестрами, прихожане и паломники.

По окончании чина пострижения митрополит Матфей обратился к новопостриженным сестрам с назидательным словом.