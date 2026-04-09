 
Церковь

Верующие смогут посетить схождение Благодатного огня в Иерусалиме

0

Представители СМИ и верующие смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля, в силу отмены ограничений на посещение святых мест в Иерусалиме, сообщили в полиции Израиля.

 AP Photo / Mahmoud Illean

Собеседник РИА Новости рассказал, что полиция открыла аккредитацию для прессы на это мероприятие.

В среду полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля.

Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих в течение 40 дней на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026