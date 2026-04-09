Верующие смогут посетить схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Представители СМИ и верующие смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля, в силу отмены ограничений на посещение святых мест в Иерусалиме, сообщили в полиции Израиля.

Собеседник РИА Новости рассказал, что полиция открыла аккредитацию для прессы на это мероприятие.

В среду полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля.

Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих в течение 40 дней на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.