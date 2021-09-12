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Памятник покровителям семьи установят в Новосокольниках

Памятник Петру и Февронии, которые являются идеалом семейных ценностей на Руси и покровителями влюбленных, установят возле храма-часовни Крестителя Господня Иоанна в Новосокольниках. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Освящение памятника планируется на 10 октября.

Фото здесь и далее: приход святителя Николая Чудотворца

«Приход святителя Николая Чудотворца просит неравнодушных поддержать это богоугодное начинание. На Западе символом преданной любви являются Ромео и Джульетта, на Востоке – Лейла и Меджнун, в русской же культуре как покровители семьи, любви и верности издавна почитались святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские. В Новосокольниках памятник установят возле храма-часовни Крестителя Господня Иоанна. Скульптуру создадут на пожертвования неравнодушных людей, всех, кому дороги семейные и православные ценности. Планировали поставить и открыть памятник к Дню города, но не получилось, так как не прошло согласование места установки, и не хватало средств», - рассказали в храме.

Сейчас территорию возле часовни обустраивают и облагораживают. Здесь уже уложили асфальт перед входом, поставили арку, завезли плитку и подготовили пьедестал. Скульптуры в полный рост пока что изготовили в пластилине, добавили в храме.