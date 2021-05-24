В воинском храме Александра Невского в Пскове состоится престольный праздник

В субботу 12 июня празднуется День России и День рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. В Псковском воинском храме св. Александра Невского — Престольный праздник, состоится праздничное Богослужение и торжественный Крестный ход, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.
11 июня (пятница) в храме в 18 часов будет совершено Всенощное бдение.
12 июня (суббота):
7.00 — Водосвятный молебен;
8.30 — чтение Часов;
9.00 — Божественная Литургия;
По завершении Божественной Литургии будет совершен Крестный ход.
По завершении Крестного хода у храма будут выступления хоров храма Александра Невского, будет играть военный духовой оркестр 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
На площади у храма будет работать полевая кухня.
Всех желающих приглашают принять участие в престольном празднике псковского воинского храма святого Александра Невского.