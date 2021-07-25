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В Псков прибыли мощи святого князя Александра Невского

Фото: «Российская газета», rg.ru

Сегодня, 28 июля, псковичи смогут почтить православную святыню и прикоснуться к мощам святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча православной святыни состоится в 9.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Молебен возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В Троицком соборе мощи будут находиться в течение всего дня:

9.00 – 9.10 - торжественная встреча мощей в Троицком соборе Псковского Кремля

9.10 – 9.30 - молебен святому благоверному великому князю Александру Невскому

9.30 – 11.00 - божественная литургия в Троицком соборе

11.00 – 18.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

18.00 – 19.20 - вечернее богослужение

19.20 – 21.30 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

Завтра жители города смогут поклониться святыне в воинском храме святого князя Александра Невского. На следующий день, 30 июля, ковчег с мощами почитаемого святого отправятся в Печоры и Порхов. 31 июля и 1 августа мощи будут находиться в Свято-Вознесенском соборе города Великие Луки, после чего отправятся в Тверскую область.

Исторический крестный ход ковчега с мощами князя Александра Невского по местам жизни и деятельности князя начался в храме Христа Спасителя в городе Москве 12 июня. В год 800-летия со дня рождения великого человека, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Принесение мощей в храмы России благословил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Добавим, что исторический крестный ход проходит во всех городах в соответствии со строгим выполнением санитарных норм, соблюдения масочного режима и социальной дистанции в очереди к мощам. После каждого прихожанина поверхность ковчега с мощами обрабатывается антисептическим раствором.

Полностью с графиком мероприятий, связанных с приездом святых мощей святого благоверного великого князя, можно познакомиться ЗДЕСЬ.