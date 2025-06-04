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«Пастырь. Защитники Отечества»: Священники на войне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 июля.

В новом выпуске программы протоиерей Алексей Воронюк, настоятель храма успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, расскажет радиослушателям о военном духовенстве и о смысле работы священника там, где кипит война.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.