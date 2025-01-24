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В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

«Вряд ли мусульмане и иудеи будут есть этот продукт, ведь это некий освященный продукт. Но все зависит от того, как человек относится к такой еде. Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать? Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит. Если я как православный приду к мусульманам и предложу разделить трапезу, разве это плохо? Наоборот, это хорошо», – сказал он.

С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля, пишет РИА Новости.