В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля, пишет РИА Новости.