Областная библиотека приглашает псковичей на просветительскую субботу

16 марта в 14.00 псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, 48) приглашает псковичей на литературно-художественную программу «Рене Магритт. Художественный ребус» из цикла «Просветительские субботы».
Автор и ведущая - руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева расскажет о творчестве бельгийского художника, особенностях сюрреализма, в жанре которого работал Магритт.
Искусствоведы Джулиан Барс, Марсель Паке, Мишель Фуко, Ноэль Бернар занимались последовательным исследованием таинственного мира картин Рене Магритта. Их труды служат основой сценария. Рассказ сопровождается демонстрацией работ художника через смонтированный видеоряд.
Программа состоится в рамках проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь».
Вход свободный.