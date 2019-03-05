Культура

В гдовской Самолве готовятся к созданию музея Александра Невского

В данный момент активно идут работы по подготовке к созданию музея Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщил советник губернатора, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев в ходе рабочего совещания по подготовке 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по его словам, инвесторами уже выкуплен 1 гектар земли, сейчас идут согласования по созданию музея с Минприроды и пограничным управлением ФСБ. В ближайшее время на Чудское озеро отправится специальная экспедиция.

«Место, где будет находиться музей, необходимо сделать максимально удобным и комфортным», - заявил губернатор Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что необходимо продумать паркинг, места общественного питания, организовать удобный подъезд к музею.

Как отметил Александр Голышев, «первым камнем в создание музея в Самолве станет открытие диорамы «Ледовое побоище» в 2021 году.

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Губернатор Михаил Ведерников также поручил Александру Голышеву составить смету расходов для Фестиваля исторической реконструкции, который пройдет в 2021 году.

А.Голышев в свою очередь предложил организовать выездной оргкомитет по созданию музея в деревне Самолва 20 апреля и объединить его с традиционной реконструкцией Ледового побоища.