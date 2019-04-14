Культура

Фестиваль-конкурс Star Dance прошел в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах прошел 4-й Всероссийский фестиваль-конкурс Star Dance. В нем приняли участие 450 танцоров. В конкурсной программе были представлены разнообразные постановки: от народного до акробатических номеров, современные и эстрадные танцы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, победителем Кубка - «Весна 2019» среди детей 3-4 года стал коллектив Diamond из Острова.

«Среди 5-6-летних танцоров победу одержал коллектив также представляющий Остров - "Стрекоза", в категории дети-7-9 лет победил коллектив из Великих Лук - "Феникс", в группе дети-10-13 лет - Кубок-2019 завоевал коллектив "Орион", среди юниоров 14-17 лет победу отпраздновал коллектив из Пскова They are.F.O.W, а в категории 18+ победил псковский коллектив Enamorados Latina», - проинформировала организатор конкурса-фестиваля Татьяна Путан.

Следующий, 5-й юбилейный фестиваль состоится уже в ноябре. Он ожидает быть еще более насыщенным. Уже обдумывается интересные номинации, которые организаторы пока держат в секрете.