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Музей-заповедник «Михайловское» признан самым посещаемым среди литературных и мемориальных музеев в 2018 году

02.06.2019 20:30|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в минувшем году стал самым посещаемым среди литературных и мемориальных музеев, сообщает «The Art Newspaper Russia» — российское издание международной газеты, посвященной мировым новостям искусства. При этом корреспондент, подготовивший публикацию, ссылается на данные автоматизированной информационной системы «Статистика» Министерства культуры Российской Федерации. Показательно, что заповедник, расположенный в псковской глубинке, обошел столичные пушкинские музеи — петербургский Всероссийский музей Пушкина на Мойке, 12 (лидировавший по данным издания в прошлом году, он опустился сейчас на третье место в первой десятке) и московский Государственный музей Пушкина на Пречистенке (шестая позиция).

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из собрания Пушкинского Заповедника

Также в топ-15 литературных и мемориальных музеев вошли Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Рязанской области (вторая позиция в списке), подмосковные Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» и Государственный музей-заповедник «Абрамцево» (четвертое и пятое места соответственно), лермонтовские «Тарханы» в Пензенской области и «Ясная Поляна» Льва Толстого под Тулой (седьмая и восьмая позиции), музеи Чайковского (Клин), Ленина (Ульяновск), Тютчева (Брянская область), Тургенева (Орловская область), Ельцина (Екатеринбург), Поленова (Тульская область).
Бегло анализируя методы привлечения посетителей, издание называет разные способы информирования целевой аудитории, в том числе через социальные сети, оговаривая, правда, что «…наш рейтинг самых активных в соцсетях российских музеев мало совпадает с рейтингом самых посещаемых». Упоминает газета и выездные выставки, и совместные проекты, и рационализацию ландшафтных туристических маршрутов («…чтобы посетителям не приходилось толпиться в камерных пространствах усадьбы…») и многое другое.
Вообще же, по данным «The Art Newspaper Russia» 2018 год стал рекордным для российских музеев: их посетило «…более 154 млн человек, что превышает официальную численность населения нашей страны».

 

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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