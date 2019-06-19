Культура

Режиссер «Викинга»: Кинофестиваль - уникальная возможность для псковичей

В офисе «Команды 2018» прошел круглый стол, посвященный I Международному кинофестивалю «Западные ворота», проходящему в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этой встрече российский режиссер Андрей Кравчук, работавший над такими фильмами, как «Викинг» и «Адмирал», сказал, что кинофестиваль дает возможность псковичам увидеть уникальные картины.

Режиссер подчеркнул, что любой кинофестиваль - проекция рая для режиссера: «Ты смотришь фильмы, видишь знакомых, видишь работы коллег, и это - здорово. Ты видишь фильмы, которые вряд ли увидишь в другое время. Для псковичей - это уникальная возможность. Фильмы - это встреча с автором».

Кроме того, по словам режиссера, он успел прогуляться по Кремлю: «Троицкий собор замечательный, очень впечатляет памятник Александру Невскому, где от ветра скрипят железные стяги. Я в Пскове вспоминал, как искал место для сьемок Викинг». Режиссер также отметил атмосферу города. Андрей Кравчук сказал, что в рамках переговоров на кинофестивале, обсуждались и возможности сьемок картин на Псковской земле, но не стал раскрывать подробности.