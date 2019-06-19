Культура

Режиссер фильма «Викинг»: Благодарен тем, кто в Пскове придумал этот кинофестиваль

Режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук сообщил, что он с огромным удовольствием побывал на I Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом режиссер сказал 30 июня, на пресс-конференции в штабе «Команды 2018».

«Обычно в кино идут либо американские, либо национальные фильмы, - пояснил он. - Я на фестивале с огромным удовольствием посмотрел фильмы, которые позволили лучше узнать, что волнует людей европейских стран, за это я благодарен тем, кто придумал этот фестиваль. Думаю, псковичам тоже было интересно».

Режиссер добавил, что даже в интернете такие фильмы не посмотреть, а фестиваль дал уникальную возможность увидеть их увидеть. «Мы все получили новый опыт, мы почувствовали друг друга, это прекрасное начинание», - сказал режиссер.