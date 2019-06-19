Культура

Директор кинофестиваля «Западные ворота»: Постоянно слышу, что в Псковскую область приедут снимать кино

Киновед, программный директор I Международного кинофестиваля «Западные ворота», прошедшего в Пскове, Алексей Дунаевский отметил, что постоянно слышит разговоры о том, что в Псковской области планируют снимать кино. Такое наблюдение киновед озвучил 30 июня, на пресс-конференции, которая прошла в офисе «Команды 2018».

«Сюда нагрянут не только Угольников и Учитель», - подчеркнул он и в качестве примера рассказал, что в Швеции центром кинематографа является маленький городок.

Алексей Дунаевский отметил, что организация фестиваля была прекрасной, все работало как часы: «Себе как организатору я бы поставил оценку "5" по 10-балльной шкале, а участникам - "10", - заметил он. - Что касается программы фестиваля, то нас просили познакомить всех с фильмами, попавшими в топ проката. Я не уверен, что это правильный подход. Может, стоило взять просто популярные фильмы. Но так как мы делали все впервые, то выдержали этот критерий. У нас есть грани популярности, которые мы бы хотели показать. Например, показать дебютантов».

Алексей Дунаевский отметил также, что от кинодеятелей мало что зависит в отношении перспектив фестиваля: «Мы были бы очень рады, если бы фестиваль стал традиционным, и этого события все ожидали бы с нетерпением целый год».