Культура

Киновед Армен Медведев: Псковский кинофестиваль кровно связан с идеей Ганзейских дней

Киновед, президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев заявил, что I Международный кинофестиваль «Западные ворота», проходящий в Пскове во время XXXIX Международных Ганзейских дней, кровно связан с идеей этого торжества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Армен Медведев сообщил 30 июня, в ходе пресс-конференции в офисе «Команды 2018».

Также киновед добавил, что программа фестиваля, несмотря на ее компактность, была разнообразной, острой, интересной.

«Самое важное, что было в программе фестиваля и что связывает его кровно с Ганзейскими днями в Пскове, - это желание авторов и героев познать какие-то частицы собственной истории, цену добра и зла современном мире, и главное - познать друг друга, понять человека, который находится вместе с тобой», - подчеркнул киновед.

«Мы рады, что принимали в этом участие», - сообщил президент кинофестиваля.