Культура

В Пскове главную награду I Международного кинофестиваля «Западные ворота» получил эстонский фильм

Главную награду I Международного кинофестиваля «Западные ворота», прошедшего в Пскове, получил эстонский фильм «Товарищ ребенок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, 30 июня состоялось торжественное закрытие I Международного кинофестиваля «Западные ворота». В рамках мероприятия прошло награждение фильмов конкурсной программы.

«Псков и зрители фестиваля порадовали своей любовью кинемотографистов. Мы все почувствовали для кого снимаем кино. За создание такой традиции хочу поблагодарить губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команду. Псков - кинематографическая земля», - отметил генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин, выразив уверенность в том, что мероприятие станет ежегодным.

В самом начале церемонии закрытия организаторы подвели итоги киноквеста «Путешествие в Псков». Его участникам предстояло снять трехминутный ролик о Пскове. Приз от Губернатора Псковской области - портативную видеокамеру - вручил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Жюри присвоило его Анастасии Мальцевой и Алине Кикеля.

Главная награда кинофестиваля досталась фильму «Товарищ ребенок» режиссера Мооники Сийметс. Специальными призами наградили картины «Кольцо Намея» (Латвия) режиссера Айгарса Грауба за яркое воплощение истории народа, «Удачи тебе, Ворчун!» (Финляндия) режиссера Тиины Люми за защиту идеалов гуманизма в современном обществе, «Зона 261» (Швеция) режиссера Фредерика Хиллера за актуальность проблематики.

Лучшим «Любимцем публики» по версии «Российской газеты» признана картина «Два капитана». «За любовь к кино» организаторы наградили документальный фильм «Голоса в старых стенах» режиссера Александра Позднякова. Приз зрительских симпатий достался фильму «21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия) режиссера Йоханны Вуоксенмаа.

Напомним, кинофестиваль был включен в программу XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Они прошли в Пскове с 27 по 30 июня. Подготовку к ним курировали федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Следующие Ганзейские дни в 2020 году пройдут в Брилоне (Германия), а X Русские Ганзейские дни - в Великом Новгороде.