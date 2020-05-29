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Культура

Церковь преткновения

29.05.2020 16:56|ПсковКомментариев: 0

Говорят, деньги на постройку этой церкви в старые времена выделили три купца, три Василия. И вере православной помогли, и о себе не забыли: в подвалах храма хранить запасы очень удобно - не было в средние века в Пскове такого ирода, который осмелился бы храм Божий грабить. Говорят даже, что до сих пор некие тайные клады под храмом Василия на горке спрятаны.

В наши дни доподлинно известно одно: эта церковь сама по себе - настоящее сокровище. Неслучайно в прошлом году она была включена в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО, а значит - была признана объектом, обладающим выдающейся универсальной ценностью, «которая является столь исключительной, что выходит за пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества».

Тревога за то, какой ее увидят наши потомки, объединяет многих псковичей - священников, общественников, искусствоведов, чиновников и политиков. Но, конечно, представления о том, как должна выглядеть церковь, у всех разные. Камнем преткновения в спорах, в частности, стали росписи, сделанные в последние годы внутри храма. Законно ли появление живописи на стенах древнего храма, чем объясняет свои художественные решения настоятель храма и куда смотрит ЮНЕСКО - мы выяснили у участников конфликта.

Не навреди

Фото: aria-art.ru

Собственником храма Василия на горке является Псковская епархия, которая в разные годы по-разному выстраивала диалог с общественниками и защитниками древних памятников. В своем недавнем видеообращении к местным СМИ митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал преступлением ситуацию, когда в старых храмах делают ремонт, применяя неуместные новые технологии и материалы.

«Не знаю, из лучших побуждений они так делают или из худших, или просто не желая посмотреть, а как же правильно сделать, деревянную раму установить или пластмассовую, - сказал владыка Тихон. - Я считаю, это просто халатность. Никаких тут лучших побуждений нет. В древний храм XV века вставлять пластиковые окна - это просто преступление... Мы очень строго относимся к любым начинаниями в реставрации. Есть охрана памятников - извольте там получать все доступы... У врачей есть такое правило: «Не навреди», то же самое - у реставраторов».

За время своего существования храм неоднократно перестраивался и менял свой облик, при этом в разное время в нем проводилась роспись. Например, в летописи под 1377 г. говорится об украшении храма Василия Великого росписью, в поздних архивных записях за 1899 год также есть данные о росписи храма: «Внутри церкви старая штукатурка перетерта и исправлена; в куполе написано изображение Святого Духа; по аркам сделана уборка в прежнем виде, но с некоторыми прибавлениями; стены разделаны под мрамор клеевой краской. В придельной Алексеевской церкви побелен потолок, а стены раскрашены под мрамор масляной клеевой краской; в алтаре придельной церкви свод покрыт голубым колером. Живопись в иконостасах промыта и подновлена без изменения древней живописи (ГАПО, ф.39, оп.1, д.5841, л. 76-76 об.).

Как вспоминает настоятель храма протоиерей Андрей Большанин, до того, как храм был передан в собственность Русской Православной Церкви, он находился в плачевном состоянии: Василия на горке оставили без охраны, храм стал прибежищем бомжей. Как следует из документов комитета по охране объектов культурного наследия, в 1990-х годах памятник находился в аварийном состоянии, существовала угроза обрушения наружной стены южного придела и деформации его сводов. В 2002-2003 годах в здании произошли пожары, в результате которых сгорела глава и барабан колокольни, прогорела кровля над южной частью галереи. При тушении двух пожаров на своды было вылито большое количество воды, в результате чего свод над юго-западным помещением рухнул, выдавив наружу южную стену, образовав завалы в помещении с южной стороны памятника.

В ноябре 2003 года здание церкви было передано в пользование Прихода храма Святителя Василия Великого Русской Православной Церкви. «Верующие на средства прихода сделали проекты реставрации, - говорит отец Андрей. - Облик, который сейчас у храма есть - закомарные покрытия, медная крыша - существует благодаря тому, что памятник был передан Церкви. До этого никто не беспокоился, что он находится в убогом состоянии. Мы очень ответственно относимся к нему: для нас это и памятник, и храм Божий». 

Фото: http://hramnagorke.ru/

Росписи в храме Василия на горке были сделаны в период с 2012 по 2018 год известным художником-иконописцем Александром Кетросаном с благословения митрополита Евсевия.

Настоятель храма рассказывает, что в качестве образца был взят древний византийский стиль (в нем расписаны храмы и монастыри Афона). Дело в том, что в Пскове и Псковской области нет храмов этого времени с сохранившейся иконописью, поэтому ориентироваться было не на что. Как отмечает настоятель, в процессе росписи храма представители комитета по охране памятников отслеживали ситуацию, проводили фотосъемку.

По словам священника, штукатурка храма и его интерьеры не являются предметом охраны. «Когда храм принимало ЮНЕСКО, росписи там уже были, и у ЮНЕСКО никаких вопросов не возникло: его принимали именно в том состоянии, в котором он находится сейчас. Беспокойство общественников не имеет под собой абсолютно никакой почвы», - считает отец Андрей.

Как рассказывает настоятель, в свое время посещал храм и представитель ЮНЕСКО, который осмотрел памятник и видел росписи. «В итоге наш храм приняли в ЮНЕСКО, - подчеркивает отец Андрей. - Если бы мы, на их взгляд, испортили памятник своей росписью, они бы его не включили в список охраняемых объектов».

Горожанам росписи нравятся, - говорит священник. Ничего против них не имеют и туристы. «Понятно, что одному нравится в большей степени, другому в меньшей: три искусствоведа собери - и будет четыре мнения», - объясняет отец Андрей. А на вопрос, насколько трудоемок может быть процесс очищения стен от росписи, он говорит, что технически возможно все, но признается, что попросту не видит смысла в таком решении.

Сигнал SOS

У псковских общественников – иное мнение. На прошлой неделе они направили обращения с просьбой дать оценку действиям настоятеля в адрес представителя ЮНЕСКО в РФ, на имя президента Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС Россия), а также председателю комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Как объясняет заместитель председателя совета Псковского регионального отделения ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева, главная причина обращения - желание привлечь внимание широкого круга экспертов к проблеме, казалось бы, частной, но на самом деле - распространенной. «Общественники не специалисты, как правило, - подчеркивает она. - Мы заявляем о том, что что-то не в порядке, дальше государство должно этот сигнал правильно расшифровать: посмотреть с точки зрения закона ситуацию, изучить различные инструкции или опыт других областей и государств, организовать комиссию и дальше со специалистами принимать решение».

В случае с храмом Василия на горке, по ее мнению, необходимо установить, что входит в предмет охраны памятника, есть ли факт нарушения - для этого надо изучать документы комитета по охране памятников. Кроме того, необходимо понять, имеют ли росписи в храме художественную ценность. «Я как искусствовед могу сказать, что росписи не представляют художественной ценности, они не гениальны, не вписаны в интерьер», - считает Ирина Голубева, добавляя, впрочем, что вопрос дискуссионный.

По ее словам, псковские объекты были приняты в список ЮНЕСКО как серийная номинация. Сам факт их включения говорит не о том, что они находятся на данный момент в идеальном состоянии. Скорее, это некий аванс, выданный в ответ на обязательство государства сохранить памятники, убрав все лишнее и по максимуму приблизив их к эталону универсальной ценности (то есть к первоначальному облику). Это не значит, что разом надо, допустим, бросаться менять все пластиковые окна на аутентичные деревянные. Запланировали ремонтные или реставрационные работы на объекте - надо действовать постепенно, в рамках этих работ.

«Отца Андрея понять можно: в проект вложены деньги, - говорит Ирина Голубева. - Он старается обустроить храм». Но и общественники бьют в колокола не из желания все разрушить и вернуть жемчужины древнего Пскова в гнилые 90-е. Они говорят о необходимости соблюдения закона и участия экспертов во всем, что касается современной жизни памятников прошлого.

Предмет охраны

Вопрос «быть или не быть росписям в храме из списка ЮНЕСКО» привлек внимание псковских оппозиционно настроенных политиков и из плоскости искусствоведческой стремительно переместился в пространство идеологическое. Противостоянию церкви и представителей светской культуры, духовенства и антиклерикалов не одна сотня лет. Псковская область в принципе - благодатная почва для провокации конфликтов такого рода. Храмов и священников много, политиков и ревнителей искусства – тоже.

Не исключено, что есть в этой истории и экономическая подоплека. Кто знает - возможно, если бы росписи делались другим художником, включенным в сферу влияний и интересов псковских общественников, они были бы приняты на ура.  

Единственный, кто может аргументировано рассудить данный конфликт, - это региональный комитет по защите памятников (собственно, он и должен был изначально, еще до начала росписи храма обратить внимание на действия настоятеля, но по неведомым нам причинам постеснялся это сделать).

Предмет охраны в отношении храма Василия на горке был утвержден в 2011 году. Как следует из документов, подлинная отделка интерьеров памятника на момент принятия его на государственную охрану не сохранилась. Материал и характер отделки памятника предметом охраны не являются. На момент разработки номинационного досье для включения в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО объекта культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» существующие в настоящее время росписи имелись в интерьере храма.

Эта же позиция озвучена в ответе и.о.председателя комитета Вадима Нэдика на обращение в интернет-приемную администрации Псковской области и органов исполнительной власти Псковской области по вопросу наличия росписей в интерьере храма. «Предметом охраны памятника, в части его интерьера, является пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров, включая форму столбов и внутристенных ниш, форму дверных и оконных проемов, - отмечается в официальном документе. - Интерьер памятника, в части соответствующих материалов и характера отделки не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, существующие росписи интерьеров памятника не влекут нарушение предмета его охраны».

Продолжение следует?

В разговоре о современных «вкраплениях» невозможно не вспомнить и о других объектах, включенных в список ЮНЕСКО. У нас ведь что ни памятник - то прецедент или казус.

Например, как быть с собором Рождества Иоанна Предтечи, где также были выполнены фресковые росписи храма и притвора? Как поясняет Ирина Голубева, их качество - необыкновенное, это достойный образец современной церковной монументальной живописи. С этой точкой зрения согласны не все, тем не менее росписи, созданные в 90-е годы тогдашним настоятелем храма отцом Андреем Давыдовым, на данный момент включены в предмет охраны.

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Или вот еще совсем недавний пример: в рамках реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Примостья XV - XVII веков, также включенной в список ЮНЕСКО, в ближайшее время запланирован целый комплекс важных работ, в том числе на звоннице храма. На 2020 год в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» 2013-2020 годы» на памятник будет выделено 79,3 млн рублей.

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Конечно, восстановительные работы должны основываться на документах и исследованиях прошлого: необходимо тщательно выверить все детали и особенности утраченного облика храма. Только в таком случае современные элементы реставрации - задокументированные и доказанные экспертами - входят в предмет охраны памятника наравне с древними чертами (так было и в случае с шатром Покровской башни, и со звонницей храма Николы со Усохи, образы которых скрупулезно восстанавливали специалисты).

Но, как говорит Ирина Голубева, в случае с храмом Косьмы и Дамиана история другая: проект согласован несмотря на бездоказательность ряда элементов. «Придется опять шуметь, возмущаться и спорить, - добавляет она. - Что теперь будет, я не знаю, конкурс уже выигран ООО «Псковжилстрой». Мы в спорных случаях всегда настаивали на необходимости выхода на федеральный совет: там люди умные, неравнодушные, знающие Псков. В данной ситуации этого не сделали - быстро, легко согласовали».

В истории с храмом Василия на горке как в капле воды отразился целый океан проблем, которые на данный момент существуют в сфере охраны памятников.

Сегодня все реже речь идет о защите как таковой. И, к сожалению, все чаще - о хайпе общественников, «наездах» на церковников, ангажированности экспертов, интересах застройщиков и попытках заработать политические очки.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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