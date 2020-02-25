Общество

В Пскове проведут ремонтно-реставрационные работы церкви Косьмы и Дамиана с Примостья

В Пскове проведут ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», XV-XVII вв. (Псков, ул. Л. Поземского, 7). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» проводит конкурс с ограниченным участием в электронной форме.

Рабочая документация разработана ООО «Псковжилстрой».

Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы по фасадам, в том числе разборка бутовой кладки стен и столбов, демонтаж металлического креста средней сложности весом до 200 кг (высотой до 2 м) со спуском на землю, демонтаж металлических решеток, оград, ворот и калиток. Будут выполнены разборка рядового покрытия на кровлях, конструктивных элементов крыш.

Также запланированы реставрация кровли, фасадов, воссоздание оконных решеток, отмостки, покрытий полов, отделки стен и потолков интерьеров, усиление конструкций, воссоздание стропильных конструкций кровли и деревянных конструкций главки, воссоздание лестницы на хоры.

Большой объем работа запланирован на звоннице храма.

Начальная цена контракта - 71 млн 064 тыс. 797,87 рублей.

Заявки принимают до 19 марта.

Сроки выполнения работ до 25 ноября 2022 года.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.

Напомним, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО